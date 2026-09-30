Lando Norris zorgde afgelopen weekend voor flink wat commotie door na de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan openlijk te roepen om een schorsing voor Franco Colapinto. Hoewel de uitspraken van de McLaren-coureur door velen eerst werden gezien als een emotionele uitbarsting na een flinke crash, blijkt zijn eis volgens de regels helemaal niet zo vreemd te zijn.

Op het Baku City Circuit ging het afgelopen zaterdag na een safety car-herstart helemaal verkeerd. Colapinto verremde zich en schakelde daarbij zowel Norris als Alpine-ploegmaat Pierre Gasly uit, waardoor alle drie de mannen hun strijd moesten staken. De wedstrijdleiding gaf de Argentijn een tijdstraf van tien seconden, die vanwege zijn uitvalbeurt wordt omgezet naar een gridstraf voor Maleisië. Norris was het daar overduidelijk niet mee eens en wilde een veel zwaardere sanctie zien, zoals een schorsing voor minimaal één Grand Prix. Hoewel de regerend wereldkampioen na afloop diep door het stof ging en zich verontschuldigde voor zijn woede-uitbarsting, nadat er veel kritiek op hem was gekomen, bewijst het reglement dat zijn opmerking op papier zeker een grond van waarheid had.

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FIA-reglementen maken schorsing formeel mogelijk

De FIA heeft de regels rondom 'het veroorzaken van een botsing' opgedeeld in heel specifieke categorieën en gradaties. In de officiële richtlijnen staat het volgende beschreven: "Strafpunten voor het veroorzaken moeten worden aangepast op basis van de ernst van het veroorzaakte incident." Er wordt hierbij duidelijk onderscheid gemaakt tussen onschuldige tikjes en echt gevaarlijke momenten. Waar een lichte touché zonder grote gevolgen mild wordt bestraft, staat voor de zwaarste overtredingen de definitie: "Het veroorzaken van een botsing met duidelijke opzet of roekeloze intentie."

Dat is precies het reglementaire haakje waar de McLaren-coureur op doelde. De internationale autosport stelt daarin heel duidelijk: "In extreme gevallen kunnen een diskwalificatie of schorsing voor de volgende race worden uitgedeeld." Als de stewards oordelen dat een actie veel verder gaat dan een simpel stuurfoutje en echt neerkomt op roekeloosheid, dan noemt het wetboek een schorsing dus gewoon als één van de mogelijke straffen.

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Beoordelingsruimte voor de stewards bij zware incidenten

Voor de stewards ligt de lat echter ontzettend hoog om daadwerkelijk zo'n zware straf uit te delen. De regels voor 2026 zijn weliswaar strenger gemaakt om gevaarlijk rijgedrag aan te pakken, maar de officials kijken altijd naar verzachtende omstandigheden, zoals plotseling blokkerende wielen of het feit dat het gaat om een incident in de openingsronde of bij een herstart. De actie van Franco Colapinto werd uiteindelijk beoordeeld als een inschattingsfout waarbij geen sprake was van opzet of roekeloosheid. De coureur van Alpine kwam er daardoor vanaf met de standaardgridstraf.

De uitkomst in Bakoe laat precies zien hoe de FIA tegenwoordig de regels handhaaft. Strafpunten op de licentie worden tegenwoordig alleen nog uitgedeeld bij echt grove en zware overtredingen, terwijl gewone race-incidenten vaker worden afgedaan met tijdstraffen van vijf of tien seconden. De optie om iemand te schorsen dient dan ook vooral als een uiterste noodgreep bij volstrekt onacceptabel gedrag op de baan.

Voor regerend wereldkampioen Lando Norris, die met 186 punten op de vierde plaats in het kampioenschap staat, was de schade in Azerbeidzjan hoe dan ook gigantisch. Terwijl de coureurs vooruitblikken op de Grand Prix in Maleisië op het Sepang International Circuit, heeft de discussie wel aangetoond dat de Brit niet zomaar wat riep, maar dat zijn suggestie wat betreft de strafmaat daadwerkelijk in het FIA-wetboek staat.

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