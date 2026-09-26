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Briatore and Colapinto in deep conversation in the Alpine garage

Briatore enorm teleurgesteld na "slechte actie" Colapinto en waarschuwt voor maatregelen

Briatore and Colapinto in deep conversation in the Alpine garage — Foto: © IMAGO

Briatore enorm teleurgesteld na "slechte actie" Colapinto en waarschuwt voor maatregelen

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Flavio Briatore heeft flink uitgehaald naar zijn eigen coureur na een dramatisch verlopen F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. Een enorme remfout van Franco Colapinto leidde tot een crash met teamgenoot Pierre Gasly en McLaren-coureur Lando Norris uit. Daarmee zag de renstal van Alpine een vrijwel zekere dubbele puntenfinish op het Baku City Circuit compleet in rook opgaan.

Het ging helemaal mis bij de herstart na de eerdere crash van Alexander Albon. Gasly lag op dat moment op een keurige zevende stek, terwijl Colapinto op P10 eveneens op koers lag voor kostbare WK-punten. De Argentijn verremde zich echter volledig bij het ingaan van de eerste bocht, tikte Gasly van de baan en nam door die kettingreactie ook Norris mee. Beide wagens van Alpine en de bolide van McLaren liepen dusdanig veel schade op dat ze alle drie meteen moesten opgeven.

Briatore baalt van verloren WK-punten

Uitvoerend adviseur Briatore benadrukt in een statement van Alpine dat deze kostbare fout het team hard raakt in de constructeursstrijd met Racing Bulls, waar het verschil tussen P5 en P6 in de eindstand zal draaien om miljoenen euro's. "Het mag duidelijk zijn dat ik extreem teleurgesteld ben over de afloop van de race, wetende dat we waardevolle punten hebben verloren in de strijd om het kampioenschap. Dit soort incidenten mogen niet gebeuren, vooral niet wanneer we er zo goed voor stonden met beide auto's in de punten", aldus de Italiaan.

Colapinto krijgt zware kritiek en neemt schuld op zich

Colapinto heeft inmiddels de volledige schuld op zich genomen, maar dat neemt de frustratie bij zijn leidinggevende zeker niet weg. Briatore is namelijk hard in zijn oordeel over het inschattingsvermogen van zijn coureur. "Ik weet dat Franco er de volledige verantwoordelijkheid voor heeft genomen, zoals het hoort. Hij remde in feite veel te laat gezien de context van de race en de safety car-herstart. Het was een heel slechte actie voor een coureur met zijn ervaring. Ik leef enorm mee met het team en met Pierre, die het hele weekend geweldig werk heeft geleverd, en mijn excuses gaan ook uit naar Lando en McLaren voor het verpesten van hun race."

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Briatore laat daarnaast weten dat de gebeurtenissen in Bakoe niet zomaar voorbijgaan en sluit maatregelen binnen het team niet uit. Hij wil het incident grondig analyseren om te voorkomen dat dit later in het seizoen nog een keer gebeurt. "Ik wil de tijd nemen om hierop te reflecteren en te bekijken welke stappen er ondernomen moeten worden, zodat we hiervan kunnen leren en een dergelijke situatie in de toekomst kunnen vermijden", zo waarschuwt de topman.

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