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Russell wins Azerbaijan GP ahead of Verstappen

FIA verklaart uitblijven VSC na crash voor de neus van Russell en Verstappen

Russell wins Azerbaijan GP ahead of Verstappen — Foto: © IMAGO
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FIA verklaart uitblijven VSC na crash voor de neus van Russell en Verstappen

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Valtteri Bottas crashte in de laatste sector van de allerlaatste ronde van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. Omdat er alleen lokaal dubbele gele vlaggen hingen en er geen neutralisatie was, konden George Russell en Max Verstappen strijden om de overwinning in de laatste paar bochten. De FIA heeft uitgelegd waarom een virtual safety car uitbleef.

Bottas maakte, zoals we gewend zijn van het nog nieuwe team van Cadillac, een kleurloze wedstrijd mee. Een kans op punten was er niet en hij lag ver achter teamgenoot Sergio Pérez. Het ging van kwaad tot erger, toen hij in bocht 15 rechtdoor schoot en in de Tecpro-muur belandde. Een zware crash was het niet en wedstrijdleider Rui Marques koos niet voor een virtual safety car of een volledige safety car-situatie. De internationale autosportbond ontving hier een boel kritiek over op social media, maar is na de race met een statement gekomen.

Statement van de FIA

Een woordvoerder van de FIA vertelde tegenover The Athletic dat "de wedstrijdleider het prima vond om de coureurs tot aan de finish te laten racen, aangezien de coureurs nog steeds de apex van bocht 15 konden nemen of zelfs mochten afsnijden, terwijl ze de auto van Bottas konden vermijden". Russell en Verstappen namen de bocht op de normale manier, terwijl onder andere Lewis Hamilton en Arvid Lindblad de bocht afsneden.

Verder vond de FIA dat bocht 15 langzaam genoeg was om de crash van Bottas als een "op zichzelf staand incident dat onder controle was met dubbel geel", te zien en dat een virtual safety car daarom niet nodig was.

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