De FIA had het er maar druk mee op de zaterdagavond in Bakoe. Er liepen na de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan namelijk verschillende onderzoeken en niet iedereen is er onbestraft uitgekomen.

Vóór de wedstrijd op het Baku City Circuit lieten de stewards al weten dat er twee onderzoeken zouden worden gedaan. Carlos Sainz en Isack Hadjar hadden zich mogelijk niet aan de instructies van wedstrijdleider Rui Marques gehouden. Het ging om de proefstart in de verkenningsronde, de ronde op weg naar de grid. De coureurs evenals afgevaardigden van Williams en Red Bull moesten tekst en uitleg geven. Beide coureurs hebben een formele waarschuwing gekregen.

Artikel gaat verder onder video

Gridstraf voor Colapinto bevestigd

Bij de herstart na de safety car-periode voor de crash van Alexander Albon, remde Franco Colapinto veel te laat en blokkeerde hij zijn voorwielen. Hij schoot rechtdoor, knalde tegen Alpine-teamgenoot Pierre Gasly op en beiden schakelden weer de McLaren van Lando Norris uit. De Argentijn kreeg eerst een tijdstraf van tien seconden, maar de FIA bevestigt nu dat dit wordt omgezet naar een gridstraf van 5 posities voor Maleisië. Colapinto reed de race namelijk niet uit en kon de tijdstraf niet inlossen in Bakoe.

Gabriel Bortoleto kreeg een onderzoek aan zijn broek voor het inhalen achter de safety car. Dit gebeurde bij de eerste herstart. De Audi-coureur ontweek de door Colapinto veroorzaakte chaos en haalde vervolgens Sergio Pérez in, terwijl de marshals de gele vlaggen al aan het zwaaien waren. De Braziliaan krijgt een tijdstraf van 10 seconden en zakt van de dertiende naar de vijftiende positie achter Oscar Piastri en Pérez.

De crash van Valtteri Bottas in bocht 15 in de laatste ronde werd ook nog onder de loep genomen. De stewards vonden namelijk dat de Fin te lang bij zijn beschadigde Cadillac bleef staan in plaats van zo snel mogelijk een veilige plek achter de muur op zocht, maar aangezien dit na de finish gebeurde is het onbestraft gebleven.

Gerelateerd