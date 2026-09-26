Stewards delen meerdere straffen uit na vijf incidenten in GP Azerbeidzjan
Stewards delen meerdere straffen uit na vijf incidenten in GP AzerbeidzjanMaak ons je Google-favoriet
De FIA had het er maar druk mee op de zaterdagavond in Bakoe. Er liepen na de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan namelijk verschillende onderzoeken en niet iedereen is er onbestraft uitgekomen.
Vóór de wedstrijd op het Baku City Circuit lieten de stewards al weten dat er twee onderzoeken zouden worden gedaan. Carlos Sainz en Isack Hadjar hadden zich mogelijk niet aan de instructies van wedstrijdleider Rui Marques gehouden. Het ging om de proefstart in de verkenningsronde, de ronde op weg naar de grid. De coureurs evenals afgevaardigden van Williams en Red Bull moesten tekst en uitleg geven. Beide coureurs hebben een formele waarschuwing gekregen.
Gridstraf voor Colapinto bevestigd
Bij de herstart na de safety car-periode voor de crash van Alexander Albon, remde Franco Colapinto veel te laat en blokkeerde hij zijn voorwielen. Hij schoot rechtdoor, knalde tegen Alpine-teamgenoot Pierre Gasly op en beiden schakelden weer de McLaren van Lando Norris uit. De Argentijn kreeg eerst een tijdstraf van tien seconden, maar de FIA bevestigt nu dat dit wordt omgezet naar een gridstraf van 5 posities voor Maleisië. Colapinto reed de race namelijk niet uit en kon de tijdstraf niet inlossen in Bakoe.
Gabriel Bortoleto kreeg een onderzoek aan zijn broek voor het inhalen achter de safety car. Dit gebeurde bij de eerste herstart. De Audi-coureur ontweek de door Colapinto veroorzaakte chaos en haalde vervolgens Sergio Pérez in, terwijl de marshals de gele vlaggen al aan het zwaaien waren. De Braziliaan krijgt een tijdstraf van 10 seconden en zakt van de dertiende naar de vijftiende positie achter Oscar Piastri en Pérez.
De crash van Valtteri Bottas in bocht 15 in de laatste ronde werd ook nog onder de loep genomen. De stewards vonden namelijk dat de Fin te lang bij zijn beschadigde Cadillac bleef staan in plaats van zo snel mogelijk een veilige plek achter de muur op zocht, maar aangezien dit na de finish gebeurde is het onbestraft gebleven.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Russell vreesde voor Verstappen in slotfase: "Ik dacht: 'Dit gaat niet makkelijk worden'"
- Vandaag 14:59
- 4
Briatore enorm teleurgesteld na "slechte actie" Colapinto en waarschuwt voor maatregelen
- 1 uur geleden
Norris ontploft na crash door Colapinto en roept op tot schorsing: 'Dit hoort niet in F1'
- Vandaag 15:58
- 7
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan
Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam
Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort"
Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend"
Net binnen
VIDEO | Verstappen onthult waarom hij Russell niet kon aanvallen
- 6 minuten geleden
Zeldzame 2026-lach bij Verstappen na Bakoe: "Vandaag veel lol gehad"
- 32 minuten geleden
Briatore enorm teleurgesteld na "slechte actie" Colapinto en waarschuwt voor maatregelen
- 1 uur geleden
Hadjar deelt kritiekpuntje ondanks dubbelpodium Red Bull: "Dat zou beter zijn geweest"
- 1 uur geleden
FIA verklaart uitblijven VSC na crash voor de neus van Russell en Verstappen
- 1 uur geleden
- 1
Prachtig gebaar: Lindblad onderbreekt live interview Lawson voor excuses
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Haas zien punten vervallen richting Azerbeidzjan
- 21 september
Red Bull mocht kapot onderdeel Verstappen niet vervangen van de FIA, negen concurrenten wel
- 7 september
Uitslag GP Italië staat op losse schroeven: Audi bevestigt hoger beroep
- 10 september
FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf
- 12 september
Norris reageert ferm na opmerking over drankje: 'Mag drinken wat ik wil'
- 13 september
Verstappen geeft 'vaderlijk' advies aan Viaplay-verslaggever: "Even laten testen dan"
- 7 september