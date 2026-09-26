Charles Leclerc heeft zaterdagmiddag tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan onder uiterst zware omstandigheden een vierde plaats over de streep getrokken. De coureur kampte op het stratencircuit van Bakoe met ziekteverschijnselen en kreeg door een weigerend drinksysteem in zijn cockpit nauwelijks vocht binnen.

De Monegask van Ferrari mocht de race vanaf de eerste startrij op P2 aanvangen, maar moest uiteindelijk toezien hoe George Russell de zege pakte en ook Max Verstappen en Isack Hadjar voor hem eindigden. Door de fysieke uitputting en het gebrek aan drinkwater werd de zeventiende race van het seizoen voor de viervoudig Grand Prix-winnaar een ware uitputtingsslag, al wist Leclerc met zijn vierde plek alsnog twaalf punten voor het wereldkampioenschap veilig te stellen.

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Drinksysteem

Direct na de finish liet Leclerc via de boordradio zijn frustraties de vrije loop over het drinksysteem in zijn SF-26. Juist op het veeleisende circuit in Bakoe is hydratatie van groot belang, maar de installatie liet hem volledig in de steek. "Al mijn kracht gebruiken om een milliliter te drinken, het is echt vervelend", zo vatte de coureur zijn onvrede richting het team over de radio samen. Door het defect moest hij nagenoeg de hele race zonder vocht voltooien, terwijl hij het door zijn fysieke gesteldheid juist zo hard nodig had.

Focus

Voor de camera van Canal+ na afloop van de race deed Leclerc voor de camera's zijn verhaal over de loodzware middag. De Monegask had het hele weekend al last van klachten en legde uit hoe zwaar het was om de auto tussen de muren van Bakoe op het asfalt te houden. "Natuurlijk moet je 200% gefocust blijven en kun je het je nooit veroorloven om de concentratie te verliezen, zelfs niet voor één of twee seconden, want je betaalt een zeer hoge prijs", zo vertelt de Ferrari-coureur. "Dus, je moest de hele race gefocust blijven, wat bijzonder ingewikkeld was omdat ik dit weekend behoorlijk ziek was", vervolgt hij zijn terugblik. "Ik voel me vandaag iets beter, maar het was niet gemakkelijk. Maar goed, ik denk eerlijk gezegd dat, ziek of niet, de vierde plaats het beste resultaat was dat we vandaag konden behalen."

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