Isack Hadjar heeft zaterdag direct bij zijn officiële rentree in de Formule 1 het podium gehaald tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. De coureur van Red Bull stuurde zijn RB22 op het Baku City Circuit naar de derde plaats en toonde zich na afloop uitermate te spreken over de recente ontwikkelingen binnen de Oostenrijkse renstal.

De knappe prestatie volgt direct na het missen van drie achtereenvolgende races vanwege een polsblessure. Je zou kunnen verwachten dat het dan toch lastig is om weer in te stappen, zeker met nog altijd pijn in de pols. Geen probleem, zo bleek bij Hadjar. "Het zijn zes hele lange weken geweest sinds ik geblesseerd raakte. Het was het juiste moment om terug te keren; ik voelde me sterk en heb het stap voor stap aangepakt om weer vertrouwen te krijgen. Ik ben ontzettend blij met mijn eerste echte podiumplaats op basis van pure snelheid. Ik ben helemaal tevreden [over de pols], ook al voelt hij wat gevoelloos aan."

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Zege voor Russell

George Russell wist de chaotische wedstrijd uiteindelijk vanaf poleposition winnend af te sluiten, al werd hij in de slotfase fel opgejaagd door een oprukkende Verstappen. Na twee safetycar-fases finishte Verstappen als tweede op slechts 0,1 seconde van de winnaar. Hadjar stelde daarachter dus de derde plek veilig en bekroonde daarmee een week waarin Red Bull tevens zijn contractverlenging tot en met 2027 wereldkundig maakte.

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