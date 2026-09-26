close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Hadjar wacht zware vuurdoop in Bakoe na herstel van polsbreuk

Indrukwekkende Hadjar naar P3 in Bakoe: "Het waren zes lange weken"

Hadjar wacht zware vuurdoop in Bakoe na herstel van polsbreuk — Foto: © IMAGO

Indrukwekkende Hadjar naar P3 in Bakoe: "Het waren zes lange weken"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Isack Hadjar heeft zaterdag direct bij zijn officiële rentree in de Formule 1 het podium gehaald tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. De coureur van Red Bull stuurde zijn RB22 op het Baku City Circuit naar de derde plaats en toonde zich na afloop uitermate te spreken over de recente ontwikkelingen binnen de Oostenrijkse renstal.

De knappe prestatie volgt direct na het missen van drie achtereenvolgende races vanwege een polsblessure. Je zou kunnen verwachten dat het dan toch lastig is om weer in te stappen, zeker met nog altijd pijn in de pols. Geen probleem, zo bleek bij Hadjar. "Het zijn zes hele lange weken geweest sinds ik geblesseerd raakte. Het was het juiste moment om terug te keren; ik voelde me sterk en heb het stap voor stap aangepakt om weer vertrouwen te krijgen. Ik ben ontzettend blij met mijn eerste echte podiumplaats op basis van pure snelheid. Ik ben helemaal tevreden [over de pols], ook al voelt hij wat gevoelloos aan."

Zege voor Russell

George Russell wist de chaotische wedstrijd uiteindelijk vanaf poleposition winnend af te sluiten, al werd hij in de slotfase fel opgejaagd door een oprukkende Verstappen. Na twee safetycar-fases finishte Verstappen als tweede op slechts 0,1 seconde van de winnaar. Hadjar stelde daarachter dus de derde plek veilig en bekroonde daarmee een week waarin Red Bull tevens zijn contractverlenging tot en met 2027 wereldkundig maakte.

Gerelateerd

Red Bull Racing

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan

Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan

  • 49 minuten geleden
  • 9
Verstappen kondigt forse gridstraf aan na motorproblemen tijdens kwalificatie F1 GP Bakoe

Verstappen kondigt forse gridstraf aan na motorproblemen tijdens kwalificatie F1 GP Bakoe

  • Vandaag 09:45
  • 6
Vier onderzoeken lopen na GP Azerbeidzjan, ook Red Bull moet zich bij FIA melden

Vier onderzoeken lopen na GP Azerbeidzjan, ook Red Bull moet zich bij FIA melden

  • 8 minuten geleden
  • 3
Horner onthult hoe Marko écht over Verstappen dacht: "Die vader is een nachtmerrie"

Horner onthult hoe Marko écht over Verstappen dacht: "Die vader is een nachtmerrie"

  • Vandaag 10:20
  • 3
Red Bull grijpt in bij Verstappen en vervangt motoronderdelen na dramatische kwalificatie Bakoe

Red Bull grijpt in bij Verstappen en vervangt motoronderdelen na dramatische kwalificatie Bakoe

  • Vandaag 08:35
  • 4
Verstappen spreekt zich uit over 'onacceptabele' Red Bull-situatie: "Niet goed genoeg"

Verstappen spreekt zich uit over 'onacceptabele' Red Bull-situatie: "Niet goed genoeg"

  • Gisteren 16:46
  • 26

Net binnen

15:24
Vier onderzoeken lopen na GP Azerbeidzjan, ook Red Bull moet zich bij FIA melden
15:01
Verstappen op een tiende tweede in GP Azerbeidzjan: "Ik kwam wel in de buurt"
14:59
Russell vreesde voor Verstappen in slotfase: "Ik dacht: 'Dit gaat niet makkelijk worden'"
14:44
Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan
14:37
FIA noteert mogelijke overtreding Verstappen in slotfase GP van Azerbeidzjan
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen blijft steken op P8 in kwalificatie GP Bakoe, Russell domineert met overmacht Samenvatting

Verstappen blijft steken op P8 in kwalificatie GP Bakoe, Russell domineert met overmacht

Gisteren 15:08 22
Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam Podcast

Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam

21 september 2026 20:04
Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort" GT World Challenge op Zandvoort

Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort"

21 september 2026 15:47
Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend" GT World Challenge op Zandvoort

Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend"

21 september 2026 12:32
Ontdek het op Google Play
x