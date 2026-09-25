Verstappen blijft steken op P8 in kwalificatie GP Bakoe, Russell domineert met overmacht

George Russell heeft beslag gelegd op pole position voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Mercedes-coureur bleef met een 1:42.526 de concurrentie een straatlengte voor in de straten van Bakoe. Charles Leclerc en Oscar Piastri completeerden de top drie.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan beloofde op voorhand al interessant te worden. Waar Mercedes op donderdag in beide sessies de boventoon voerde, was het in de derde en laatste oefensessie Max Verstappen die bovenaan de tijdenlijst eindigde. Daarnaast speelde de wind een grote rol op het bochtige stratencircuit. Met name bij bocht zestien werden veel rijders verrast door een stoot wind, waardoor de bocht niet meer gehaald werd. De baan werd om 14.00 uur Nederlandse tijd vrijgegeven voor het bepalen van de startopstelling. De temperatuur bedroeg op dit moment 25 graden Celsius, waarmee het asfalt was opgewarmd tot 41 graden Celsius.

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Q1: het doek valt voor Antonelli na contact met de muur

Bij het vrijgeven van de baan kwam vrijwel het hele veld direct naar buiten. Op een stratencircuit waar de muren nooit ver weg staan en een rode vlag of neutralisatie altijd op de loer ligt, is het immers zaak om zo snel mogelijk een competitieve tijd op het bord te hebben staan. Na de eerste runs was het Isack Hadjar die met een 1:44.702 de tijdenlijst aanvoerde, gevolgd door Lewis Hamilton op 0,155 seconde daarachter. Piastri legde drie tienden achter Hadjar tijdelijk beslag op de derde plek, terwijl Verstappen op P4 bijna een halve seconde toegaf op zijn teamgenoot. Charles Leclerc bekleedde op zeven tienden de vijfde positie. Nico Hülkenberg, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Lance Stroll en Alexander Albon begaven zich in de gevarenzone.

Verstappen klaagde over de boordradio opnieuw over het gestuiter van de auto. In de derde vrije training noemde hij de RB22 al een "f*cking kangoeroe". Met nog acht minuten op de klok liet Kimi Antonelli (P6) over de boordradio weten dat hij de muur had geraakt: "Stop op een veilige plek, dit kunnen we niet meer fixen", luidde het antwoord. De negentienjarige Italiaan wilde er in eerste instantie niets van weten: "Weet je het zeker? Laat het me proberen!" Maar helaas viel het doek voor de leider van het wereldkampioenschap.

Bij het vallen van de vlag in Q1 was het Russell die met een 1:43.615 de tijdenlijst aanvoerde, gevolgd door Verstappen, Hadjar, Hamilton en Leclerc. Antonelli eindigde als vijftiende en ging zo door naar Q2, maar zal dus maximaal als zestiende starten op zaterdag. Het doek viel voor Gabriel Bortoleto, Hülkenberg, Alonso, Sergio Pérez, Stroll en Bottas.

⏪ Rewind to Antonelli's moment at Turn 1 that ended his qualifying#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/3Nee1nEO7D — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

Q2 - Russell zet de toon, Sainz maakt indruk met P9.

Q2 werd afgetrapt met een korte gele vlag op naam van Arvid Lindblad. De Racing Bulls-coureur schoot rechtdoor bij bocht vier, maar wist na het nodige draai- en steekwerk zijn weg te vervolgen. Met nog vier minuten te gaan was het opnieuw Russell die de tijdenlijst aanvoerde, dit keer met een 1:43.686. Leclerc, Hadjar, Norris en Hamilton completeerden de top vijf, terwijl er werk aan de winkel was voor Colapinto, Ocon, Albon, Lawson en Lindblad.

Russell besloot een tweede run in te zetten en scherpte zijn eigen tijd aan met een 1:43.462. Verstappen vond veel snelheid in zijn tweede run en eindigde 0,244 seconde achter de Brit op P2. Leclerc (+0,318), Piastri (+0,352) en Hadjar (+0,418) completeerden de top vijf. Oliver Bearman, Lawson, Albon, Esteban Ocon, Lindblad en dus Antonelli, grepen naast een ticket voor het derde en laatste deel van de kwalificatie. Opvallend was de negende tijd voor Carlos Sainz. De Spanjaard wist daarmee zijn met updates volgehangen Williams naar Q3 te brengen.

❌ ELIMINATED IN Q2 ❌



11: Bearman

12: Lawson

13: Albon

14: Ocon 📸

15: Lindblad

16: Antonelli (no time)#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/qwfXEMhHFG — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

Q3 - Russell domineert in Bakoe

Zoals we al vaker gezien hebben dit seizoen, kwam het McLaren-duo in Q3 ineens ten tonele. Na de eerste runs voerde Piastri de tijdenlijst aan met een 1:43.571, gevolgd door Norris (+0,101), Russell (+0,142), Verstappen (+0,916) en Sainz (+1,520). Met nog vijf minuten op de klok hadden Hadjar, Leclerc, Hamilton, Gasly en Colapinto nog geen tijd op het bord staan. Deze vijf hanteerden duidelijk een andere strategie voor het slotstuk van deze kwalificatie.

Met nog drie minuten op de klok zette een groot deel van de rijders aan voor een laatste snelle ronde. Russell bleek deze vrijdag echter de absolute grootmeester. De Mercedes-coureur noteerde een 1:42.526 met zijn laatste run en hield Leclerc daarmee op ruim acht tienden afstand op P2. Piastri eindigde op de derde stek, gevolgd door Hadjar, Norris, Hamilton en Gasly. Verstappen bleef steken op de achtste plaats, terwijl Sainz en Colapinto de top tien completeerden.

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

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