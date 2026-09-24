Verstappen eindigt achter Mercedes-duo in tweede vrije training F1 GP Azerbeidzjan
Verstappen eindigt achter Mercedes-duo in tweede vrije training F1 GP AzerbeidzjanMaak ons je Google-favoriet
George Russell heeft de tweede vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan als snelste afgesloten. De Mercedes-coureur zette een 1:43.347 op het bord en eindigde daarmee bovenaan de tijdenlijst. Kimi Antonelli en Max Verstappen completeerden de top drie.
De eerste oefensessie op het Baku City Circuit werd door George Russell als snelste afgesloten. De Mercedes-coureur klokte een 1:45.387 op de zachte band, gevolgd door Max Verstappen (1:45.787) en Charles Leclerc (1:45.791). Bij het vrijgeven van de baan voor de tweede training was de temperatuur inmiddes opgelopen tot 30 graden Celsius, waarmee de baantemperatuur 47 graden Celsius bedroeg. Net als bij de ochtendsessie, kwam een groot deel van de rijders direct bij de start naar buiten voor een aantal installatieronden. Op een stratencircuit zoals in Bakoe, is het immers belangrijk om comfortabel met de auto te raken.
Rode vlag na crash Hadjar
Na de eerste tien minuten voerde Verstappen de tijdenlijst aan met een 1:45.115 op de mediums, gevolgd door Lando Norris (+0.069) op het harde rubber. Het Baku City Circuit was dus direct sneller dan tijdens de ochtendsessie. Snel hierna nam Russell de eerste positie in de tijdenlijst over met een 1:44.537, maar de Limburger dook hier vrijwel direct weer onderdoor met een 1:44.492. Na de eerste twintig minuten was de eerste rode vlag van het weekend daar. Arvid Lindblad deed wat velen voor hem ook al eens overkwam in het kasteelgedeelte: de Racing Bulls-coureur schampte de muur bij bocht acht, raakte de muur vervolgens in bocht negen en kwam met een bak schade tot stilstand voor bocht tien.
Na Ocon ook motorproblemen voor Bearman
Met nog iets meer dan een half uur op de klok werd de baan weer vrijgegeven. De top vijf bestond op dit punt uit Verstappen (1:44.492), Russell (1:44.537), Norris (1:45.184), Lewis Hamilton (1:45.249) en Isack Hadjar (1:45.462). Antonelli meldde zich op dit punt voor het eerst deze sessie in de pitstraat. De Mercedes-coureur viel al vroeg in de eerste oefensessie uit met problemen aan de hydraulica van zijn Zilverpijl. Lang liet het volgende incident echter niet op zich wachten. Oliver Bearman veroorzaakte een gele vlag door zijn Haas op de uitloopstrook bij bocht twee te parkeren: "Ik heb geen vermogen meer", klonk het. In de eerste vrije training was het teammaat Esteban Ocon die naast de baan stil kwam te staan met technische problemen aan de Ferrari-krachtbron.
Mercedes snel ondanks technische problemen
Op wat uitstapjes naast de baan na, verliep het laatste deel van de training opvallend rustig. Alhoewel Mercedes wat werk te verrichten heeft qua de betrouwbaarheid van het materiaal, zag de auto er qua pace goed uit. Bij het vallen van de vlag stond Russell bovenaan de tijdenlijst met een 1:43.347, gevolgd door Antonelli met een 1:43.899. De top vijf werd gecompleteerd door Verstappen (1:44.174), Leclerc (1:44.473) en Hamilton (1:44.655).
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