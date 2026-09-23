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Hadjar after the Monaco GP

Hadjar open over polsblessure bij F1-rentree in Bakoe: 'Nog niet honderd procent'

Hadjar after the Monaco GP — Foto: © IMAGO

Hadjar open over polsblessure bij F1-rentree in Bakoe: 'Nog niet honderd procent'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Isack Hadjar keert aankomend weekend tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan terug op de Formule 1-grid. De 21-jarige coureur van Red Bull Racing geeft  aan dat zijn gebroken pols nog niet volledig klachtenvrij is en dat hij zich instelt op het nodige ongemak in de cockpit.

De Fransman liep de kwetsuur op tijdens een bokstraining in de zomerstop en moest daardoor drie races toekijken. "Het ging om een kleine breuk aan de buitenzijde van mijn pols", verklaart Hadjar over de aard van het letsel. "Er was geen operatie nodig, waardoor het op een natuurlijke manier moet genezen. De revalidatietrainingen waren vooral erg saai, omdat ik mijn linkerarm continu moest ontzien." Een intensieve sessie in Milton Keynes gaf uiteindelijk uitsluitsel over zijn fysieke gesteldheid: "De simulatortest bewees gelukkig dat de pols weer sterk genoeg is om de krachten in de cockpit te weerstaan."

Polsbreuk nog niet op honderd procent

Hadjar legt uit dat volledige pijnvrijheid voorlopig nog toekomstmuziek is. "De artsen hebben aangegeven dat het nog zo'n zes weken pijnlijk blijft, maar het bot is sterk genoeg om weer te racen", stelt hij. De jonge Fransman koos er bewust voor om pas terug te keren zodra het medisch verantwoord was, mede na collegiaal advies van meervoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez via een spraakbericht. Hadjar richt zich volledig op zijn rentree, nadat Liam Lawson de afgelopen drie raceweekenden het stuur overnam. Het stratencircuit van Bakoe stelt hoge fysieke eisen aan de polsen door de vele harde remzones en hobbels, waardoor het beheersen van de belasting cruciaal wordt tijdens de sessies.

Omgaan met resterende pijn in Bakoe

Hadjar stelt dat hij zich mentaal heeft voorbereid op de pijn tijdens de lange racesessies aan de Kaspische Zee. Samen met teamgenoot Max Verstappen en teambaas Laurent Mekies kijkt de coureur vooral naar het optimaliseren van zijn afstelling en stuurgedrag om het getroffen gewricht zo min mogelijk te overbelasten op het bochtige stratencircuit. Met de terugkeer van Hadjar in de Red Bull-bolide verschuift Lawson naar Visa Cash App Racing Bulls en neemt Yuki Tsunoda zijn vaste plek in de reservegelederen weer in, terwijl Hadjar vanaf de eerste vrije training zijn ritme moet zien te hervinden.

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