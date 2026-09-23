George Russell luidt de noodklok over het nijpende tekort aan oefen- en testmogelijkheden in de Formule 1. Het is iets dat volgens de Brit ook bijdraagt aan zijn eigen problemen.

De coureur van Mercedes legt uit dat het doorvoeren van technische en fysieke aanpassingen aan de rijstijl ontzettend veel tijd kost onder het huidige reglement, en trekt daarbij een duidelijke parallel met de golfsport. Volgens de Brit worden Formule 1-coureurs gedwongen om nieuwe technieken direct tijdens de officiële sessies van een Grand Prix onder de knie te krijgen, wat het aanpassingsproces aan de 2026-bolides flink vertraagt. Ondanks de complexe omschakeling behoudt Russell, net als collega Oscar Piastri bij McLaren, het volste vertrouwen in de eigen kwaliteiten.

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Golfsport

Russell legt uit dat de koningsklasse van de autosport in schril contrast staat met andere topsportdisciplines, waarin atleten eindeloos kunnen repeteren om routines in te slijpen. "De grote uitdaging in de Formule 1 is dat we niet kunnen trainen en testen. In golf, als je je swing wilt veranderen, ga je oefenen, oefenen, oefenen. Wij moeten oefenen tijdens het evenement, in de kwalificatie en de race. Daarom duurt het zo lang om veranderingen door te voeren. Oscar en ik hebben gewonnen in F4, F3 en F2. Ik heb geen twijfel over mijn vermogen, ik weet zeker dat Oscar geen twijfel heeft over het zijne, het zal gewoon tijd kosten", aldus Russell.

Rafael Nadal

De Mercedes-coureur haalde eerder ook al de vergelijking aan met tennisicoon Rafael Nadal om het minieme aantal testkilometers te illustreren. "Persoonlijk denk ik niet dat drie dagen genoeg is. Je moet onthouden, vanuit het oogpunt van een coureur, dat is anderhalve dag per coureur. Je had je moeten voorstellen dat Rafa Nadal na twaalf weken zonder bal te slaan naar Roland Garros gaat met anderhalve dag training. Het zou nooit gebeuren. Maar op dit moment denk ik dat anderhalve dag per coureur te weinig is."

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