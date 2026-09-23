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Hadjar with Red Bull

Hadjar vertelt of Red Bull hem verbod heeft opgelegd na boksblessure

Hadjar with Red Bull — Foto: © IMAGO

Hadjar vertelt of Red Bull hem verbod heeft opgelegd na boksblessure

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Isack Hadjar keert tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe terug in de cockpit van Red Bull Racing. De 21-jarige Fransman miste de afgelopen drie Grands Prix in Nederland, Italië en Spanje door een polsfractuur. Heeft Red Bull nu ingegrepen en hem een boksverbod opgegeven?

Rondom zijn rentree heeft de renstal onder leiding van teambaas Laurent Mekies bovendien bekendgemaakt dat het contract van Hadjar is verlengd tot en met 2027, waardoor hij ook volgend seizoen de vaste teamgenoot van Max Verstappen blijft. Stand-in Liam Lawson keert door de terugkeer van Hadjar direct terug naar zijn vaste stoeltje bij Racing Bulls. Hadjar hervat zijn jacht op punten vanaf de achtste plaats in de WK-stand met 71 punten.

Geen restricties

In de paddock van Bakoe laat Hadjar weten dat Red Bull hem na het opmerkelijke blessuregeval geen nieuwe contractuele restricties of hobbyverboden heeft opgelegd voor zijn privétijd. De coureur benadrukt dat hij zijn lesje heeft geleerd, maar wil niet betutteld worden door het teammanagement: "De volgende keer zal ik voorzichtiger zijn, misschien tape ik mezelf in, maar er zijn geen restricties. Ik ben geen vijf jaar oud." Binnen de renstal zijn er dan ook geen fysieke of sportieve beperkingen vastgelegd voor zijn deelname aan het raceweekend op het stratencircuit, waar hij in de RB22 direct weer de volledige belasting op zich neemt.

Verschillen bij Ferrari

Charles Leclerc legt vervolgens uit dat het per team en coureur sterk verschilt welke risicovolle activiteiten buiten de baan contractueel zijn toegestaan. Bij Ferrari gelden er duidelijke afspraken over gevaarlijke sporten: "Ik heb restricties, maar niet al te veel, en als ik het netjes vraag, mag het vaak wel. Skydiven is er eentje van; de enige keer dat ik het deed waren ze niet zo blij, dus dat doe ik niet meer. Skiën is niet de meest veilige sport, ik doe het wel, maar hoe dichter je bij het seizoen komt, hoe minder risicovolle sporten ik beoefen."

Monitoring bij Williams

Alex Albon, die met vijf punten op de zeventiende plaats staat in het kampioenschap en eveneens tot en met 2027 vastligt bij Williams, bevestigt dat constructeurs scherp meekijken naar de fysieke bezigheden van hun rijders om letsel aan rug, nek en polsen te voorkomen. "Bij ons worden we een beetje gemonitord. Bungeejumpen is er zo eentje, al ben ik sowieso niet echt een bungeejumper", aldus Albon.

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