Hadjar keert na absentie van twee races terug bij Red Bull in Bakoe
Hadjar keert na absentie van twee races terug bij Red Bull in BakoeMaak ons je Google-favoriet
Isack Hadjar raakte vlak voor de Grand Prix van Nederland in Zandvoort net na de zomerstop geblesseerd aan zijn pols, waardoor de Fransman twee races vanaf de kant moest toekijken. Het team van Red Bull heeft richting Bakoe de hele situatie weer onder de loep genomen en de Fransman keert terug in de wagen.
Door de rentree van de Fransman komt er direct een einde aan de invalbeurt van Liam Lawson bij de hoofdmacht. Lawson, die tijdens de voorbije drie Grands Prix optrad als tijdelijke teamgenoot van Max Verstappen, keert per direct terug naar zijn vaste racezitje bij zusterteam Visa Cash App Racing Bulls. Hadjar liep zijn kwetsuur op tijdens een fysieke bokstraining in de zomerstop van augustus, waardoor hij noodgedwongen moest toekijken tijdens de races in Nederland, Italië en Spanje. Na een intensieve herstelperiode is Hadjar nu weer fit genoeg bevonden om het stuur over te nemen. Vanaf donderdag start hij zijn voorbereidingen op het uitdagende stratencircuit in de Azerbeidzjaanse hoofdstad.
Waardering voor Lawson
De renstal laat in een officiële verklaring weten uit te kijken naar de terugkeer van Hadjar: "Oracle Red Bull Racing is verheugd om Isack dit weekend weer terug te verwelkomen. Na een succesvol herstel van zijn polsblessure zal Isack donderdag op het Baku City Circuit weer in actie komen." Lawson bewees de afgelopen weken opnieuw zijn waarde binnen het Red Bull-programma toen hij onder lastige omstandigheden instapte op Zandvoort en Monza, en nogmaals het stuur overnam nadat de Grand Prix van Spanje nog te vroeg kwam voor Hadjar. De Nieuw-Zeelander wist in die invalperiode waardevolle punten te verzamelen voor het constructeurskampioenschap en eindigde op het stratencircuit van Madrid op een verdienstelijke zesde plaats.
Dank
Red Bull Racing spreekt bij het vertrek van de invaller zijn grote waardering uit voor het geleverde werk: "Het team wil Liam oprechte dank betuigen voor zijn professionele houding, inzet en harde werk tijdens de afgelopen drie races. Hij stapte in onder uitdagende omstandigheden, leverde indrukwekkende prestaties en leverde een waardevolle bijdrage aan het team. We wensen hem alle goeds bij zijn terugkeer naar Visa Cash App Racing Bulls."
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