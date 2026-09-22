Hamilton en Kardashian in de schijnwerpers bij opening Lucas Museum in LA

Lewis Hamilton heeft afgelopen weekend de spotlights opgezocht buiten het Formule 1-circuit. De zevenvoudig wereldkampioen was op zaterdag 19 september als co-chair aanwezig tijdens het exclusieve openingsgala van het Lucas Museum of Narrative Art in Los Angeles.

Hamilton reisde speciaal af naar het sterrenfeest in Exposition Park om oprichters George Lucas en Mellody Hobson een hart onder de riem te steken.De Britse coureur wist volop de schijnwerpers op zich gericht toen hij zij aan zij verscheen met mediapersoonlijkheid Kim Kardashian. Het tweetal had de outfits duidelijk op elkaar afgestemd en droeg kleding van modehuis Saint Laurent. Hamilton koos voor een gedurfd zwart pak met brede satijnen revers zonder overhemd eronder, afgemaakt met een enkele ketting.

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Beelden van zijn opvallende look verschenen al snel op socialmediaplatform Reddit, waar het bericht direct honderden upvotes en reacties kreeg van racefans die zijn bezigheden buiten de paddock nauwlettend in de gaten houden. Hamilton staat er immers al jaren om bekend dat hij zijn sportieve verplichtingen graag combineert met zijn liefde voor haute couture.

Sterrenrol Hamilton tussen Hollywood-kopstukken

Hamilton was tijdens de feestelijke avond in Los Angeles allerminst een doorsnee gast op de loper. De coureur bekleedde als co-chair namelijk een officiële erefunctie tijdens het evenement, een taak die hij deelde met een aantal absolute zwaargewichten uit de film- en entertainmentindustrie. Zo traden onder anderen Tom Cruise, Steven Spielberg, Guillermo del Toro, Greta Gerwig en muzikant Pharrell Williams op als medevoorzitters van het gala.

Het evenement bracht een enorme stoet aan beroemdheden samen in Exposition Park, waar de aanwezigen alvast een exclusief voorproefje kregen van de indrukwekkende kunstverzameling. Het gezamenlijke optreden van Hamilton en Kardashian maakte bovendien de tongen los bij volgers en fans, die veelvuldig reageerden toen het tweetal opnieuw samen opdook tijdens een cultureel topevenement.

Hamilton koestert vriendschap sinds Monaco

Hamilton kan al sinds zijn allereerste meters in de Formule 1 bogen op een hechte band met topregisseur George Lucas. De twee leerden elkaar kennen in 2007 tijdens de Monaco Grand Prix, het debuutseizoen van de Britse coureur in de koningsklasse. Uit die ontmoeting in de straten van het prinsdom bloeide een jarenlange vriendschap op met zowel de filmmaker als diens partner, zakenvrouw Mellody Hobson.

Die band met het stel gaat inmiddels een heel stuk verder dan gezellige bezoekjes over en weer. Hobson, co-CEO van vermogensbeheerder Ariel Investments, geldt al geruime tijd als een belangrijke steunpilaar en zakelijk mentor voor de coureur. De zakelijke samenwerking kreeg in 2022 een officieel vervolg toen Hobson de coureur betrok bij het consortium van de Walton-Penner Family Ownership Group. Daardoor trad Hamilton toe als mede-eigenaar van NFL-team Denver Broncos.

Nieuwe culturele mijlpaal Los Angeles

Voor Hamilton betekende zijn aanwezigheid bij het gala het vieren van het sluitstuk van een jarenlang ontwikkelings- en bouwtraject van het echtpaar. Het Lucas Museum of Narrative Art opent op 22 september officieel de deuren voor het grote publiek. Het futuristische complex, gelegen in Exposition Park pal naast het Natural History Museum van Los Angeles County, is ontworpen door architect Ma Yansong van MAD Architects, in samenwerking met Stantec.

Het museum legt zich volledig toe op visuele verhalende kunst door de eeuwen heen en huisvest een collectie van meer dan 40.000 kunstwerken. Bij de officiële publieksopening worden ruim 1.200 objecten tentoongesteld, verdeeld over dertig verschillende galerijen. Het aanbod varieert van traditionele schilderkunst en fotografie tot stripkunst van tekenaars zoals Jack Kirby. Daarnaast herbergt het complex de persoonlijke archieven van Lucas zelf, compleet met originele filmrekwisieten, kostuums en concept art uit legendarische filmreeksen zoals Star Wars.

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