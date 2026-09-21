Schumacher wijst Verstappen op Hamilton-incident: "Regels zijn regels"
Schumacher wijst Verstappen op Hamilton-incident: "Regels zijn regels"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen is afgelopen zondag tijdens de openingsronde van de Spaanse Grand Prix op het nieuwe stratencircuit Madring verwikkeld geraakt in een fel gevecht met Lewis Hamilton. Ralf Schumacher heeft er een duidelijke mening over.
De schermutseling leidde direct tot een woedende tirade over de boordradio en een duidelijke reactie van voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher bij Sky Deutschland. De coureur van Red Bull Racing sneed na een uitwijkactie de eerste bocht af via de uitloopstrook, maar moest op dringend advies van zijn pitmuur meteen twee posities inleveren om een tijdstraf van de FIA te voorkomen. Het duel tussen de twee kemphanen ontbrandde direct na het doven van de lichten in de strijd om de derde positie. Bij het aanremmen van bocht 1 dook Hamilton aan de binnenzijde op, waarna Verstappen via de uitloopzone rechtdoor schoot en vóór de Brit weer op het asfalt terechtkwam. Verstappen verklaarde meteen over de boordradio: "Lewis reed bijna tegen me aan, hij had geen controle. Als ik niet aan de kant was gegaan, had hij me geraakt. Ik had ervoor gezeten." Hamilton dacht daar vanaf zijn kant heel anders over en eiste direct ingrijpen: "Max moet die positie teruggeven."
Boardradio-explosie
Verstappen kreeg vervolgens van zijn vaste race-ingenieur Gianpiero Lambiase de instructie om gas terug te nemen en de posities af te staan. "We denken dat we de positie moeten teruggeven aan Hamilton, dat betekent dat we Antonelli er ook langs moeten laten", zo meldde Lambiase over de teamradio om een tijdstraf van de stewards te voorkomen. De reactie vanuit de cockpit van de RB22 was vernietigend: "Vriend, waar hebben jullie het in godsnaam over? Hij had me geraakt. Waar hebben jullie het over? Als ik gewoon op de baan blijf, lig ik uit de race." De Limburger liet vervolgens zowel Hamilton als Kimi Antonelli voorbij, om Hamilton direct daarna weer op de baan te passeren. De woede was daarmee allerminst bekoeld: "Hij kan me die positie nu teruggeven, wat een verdomde onzin. Dit is echt Mickey Mouse-racen."
Voordeel buiten de baan
Schumacher toonde in zijn analyse bij Sky Deutschland begrip voor de initiële frustratie in de cockpit, maar benadrukt tegelijkertijd dat de regels helder zijn. "Ik was het grotendeels met Max eens, maar regels zijn regels", oordeelt de voormalig Grand Prix-winnaar. Volgens de analist gaf de ruime asfaltstrook naast bocht 1 de doorslag bij het uiteindelijke oordeel over het moment. "Als daar een grindbak had gelegen, had dit uiteraard niet gewerkt. Hij behaalde dus een voordeel, waardoor de uitkomst oké was." Dat Antonelli door het incident een gratis plek cadeau kreeg, was volgens Schumacher simpelweg pech: "Het was natuurlijk ongelukkig dat er een andere auto tussen zat, waardoor hij twee plekken moest inleveren. Dat was gunstig voor Kimi. Hij had een matige start en was in het begin te voorzichtig. Het is zoals het is."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Moest Verstappen inderdaad de plek teruggeven aan Hamilton? Dit zegt het FIA-reglement
- 18 september 2026 14:53
- 9
Tsunoda blikt terug op periode als teamgenoot van Verstappen en wijst naar "grootste fout"
- 6 minuten geleden
F1 Driver Of The Day 2026: het complete overzicht van dit seizoen op een rijtje
- 19 september 2026 19:26
- 13
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Waarom is F1 in Azerbeidzjan op zaterdag en voegt de Formule 2 een extra race toe?
Moest Verstappen inderdaad de plek teruggeven aan Hamilton? Dit zegt het FIA-reglement
F1-rechtszaak uitgelegd: dit is waarom aanpassingen aan de Madring lastig worden
Verstappen geeft toe over F1-pensioen: "Serieus over nagedacht om ermee te kappen"
Net binnen
Tsunoda blikt terug op periode als teamgenoot van Verstappen en wijst naar "grootste fout"
- 6 minuten geleden
Schumacher wijst Verstappen op Hamilton-incident: "Regels zijn regels"
- 1 uur geleden
Waarom is F1 in Azerbeidzjan op zaterdag en voegt de Formule 2 een extra race toe?
- 2 uur geleden
- 1
Verstappen in Le Mans 2027 onwaarschijnlijk, Red Bull geeft Hadjar-update | GPFans Recap
- Gisteren 21:45
Fresia blikt terug op kartrace tegen Verstappen: 'Het was echt een bloedbad'
- Gisteren 20:38
Melbourne hakt knoop door en weigert rol als F1-opener in 2027
- Gisteren 19:35
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Haas zien punten vervallen richting Azerbeidzjan
- 19 september
Red Bull mocht kapot onderdeel Verstappen niet vervangen van de FIA, negen concurrenten wel
- 7 september
Uitslag GP Italië staat op losse schroeven: Audi bevestigt hoger beroep
- 10 september
FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf
- 12 september
Norris reageert ferm na opmerking over drankje: 'Mag drinken wat ik wil'
- 13 september
Verstappen geeft 'vaderlijk' advies aan Viaplay-verslaggever: "Even laten testen dan"
- 7 september