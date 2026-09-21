Max Verstappen is afgelopen zondag tijdens de openingsronde van de Spaanse Grand Prix op het nieuwe stratencircuit Madring verwikkeld geraakt in een fel gevecht met Lewis Hamilton. Ralf Schumacher heeft er een duidelijke mening over.

De schermutseling leidde direct tot een woedende tirade over de boordradio en een duidelijke reactie van voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher bij Sky Deutschland. De coureur van Red Bull Racing sneed na een uitwijkactie de eerste bocht af via de uitloopstrook, maar moest op dringend advies van zijn pitmuur meteen twee posities inleveren om een tijdstraf van de FIA te voorkomen. Het duel tussen de twee kemphanen ontbrandde direct na het doven van de lichten in de strijd om de derde positie. Bij het aanremmen van bocht 1 dook Hamilton aan de binnenzijde op, waarna Verstappen via de uitloopzone rechtdoor schoot en vóór de Brit weer op het asfalt terechtkwam. Verstappen verklaarde meteen over de boordradio: "Lewis reed bijna tegen me aan, hij had geen controle. Als ik niet aan de kant was gegaan, had hij me geraakt. Ik had ervoor gezeten." Hamilton dacht daar vanaf zijn kant heel anders over en eiste direct ingrijpen: "Max moet die positie teruggeven."

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Boardradio-explosie

Verstappen kreeg vervolgens van zijn vaste race-ingenieur Gianpiero Lambiase de instructie om gas terug te nemen en de posities af te staan. "We denken dat we de positie moeten teruggeven aan Hamilton, dat betekent dat we Antonelli er ook langs moeten laten", zo meldde Lambiase over de teamradio om een tijdstraf van de stewards te voorkomen. De reactie vanuit de cockpit van de RB22 was vernietigend: "Vriend, waar hebben jullie het in godsnaam over? Hij had me geraakt. Waar hebben jullie het over? Als ik gewoon op de baan blijf, lig ik uit de race." De Limburger liet vervolgens zowel Hamilton als Kimi Antonelli voorbij, om Hamilton direct daarna weer op de baan te passeren. De woede was daarmee allerminst bekoeld: "Hij kan me die positie nu teruggeven, wat een verdomde onzin. Dit is echt Mickey Mouse-racen."

Voordeel buiten de baan

Schumacher toonde in zijn analyse bij Sky Deutschland begrip voor de initiële frustratie in de cockpit, maar benadrukt tegelijkertijd dat de regels helder zijn. "Ik was het grotendeels met Max eens, maar regels zijn regels", oordeelt de voormalig Grand Prix-winnaar. Volgens de analist gaf de ruime asfaltstrook naast bocht 1 de doorslag bij het uiteindelijke oordeel over het moment. "Als daar een grindbak had gelegen, had dit uiteraard niet gewerkt. Hij behaalde dus een voordeel, waardoor de uitkomst oké was." Dat Antonelli door het incident een gratis plek cadeau kreeg, was volgens Schumacher simpelweg pech: "Het was natuurlijk ongelukkig dat er een andere auto tussen zat, waardoor hij twee plekken moest inleveren. Dat was gunstig voor Kimi. Hij had een matige start en was in het begin te voorzichtig. Het is zoals het is."

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