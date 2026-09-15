De Grand Prix van Azerbeidzjan op het Baku City Circuit wijkt dit keer af van de traditionele opzet van een Formule 1-weekend. De race wordt namelijk niet op zondag, maar al op de zaterdagmiddag verreden. Het complete programma in de straten van Bakoe is met exact een dag naar voren gehaald.

Lokale organisatoren en verschillende overheidsinstanties hebben na nauw overleg met de Formule 1 gevraagd om het raceweekend te verplaatsen. Op de oorspronkelijke zondag eert het land namelijk de nationale herdenkingsdag, die internationaal bekendstaat als Remembrance Day. Om iedere vorm van overlap of verstoring tussen deze ingetogen herdenking en het grootschalige F1-spektakel te voorkomen, werd unaniem besloten om alle actie een dag naar voren te halen.

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Nationale herdenkingsdag reden voor zaterdagschema in Bakoe

De autoriteiten vonden een racefeest op zondag simpelweg niet passend, maar door het hele evenement met 24 uur naar voren te trekken, krijgt Remembrance Day in Azerbeidzjan alle nodige ruimte zonder dat de F1-motoren in het centrum van de hoofdstad voor afleiding zorgen.

Remembrance Day is een nationale feestdag die in 2021 werd geïntroduceerd. Hierbij wordt stilgestaan bij het militaire personeel die hun levens zijn verloren in de tweede Nagorno-Karabach-oorlog, die op 27 september 2020 was begonnen. Er is om 12:00 uur een minuut van complete stilte door het hele land. Dat maakt het onmogelijk om op die zondag een evenement te organiseren.

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Extra Formule 2-race

Het Baku City Circuit vormt door deze ingreep het decor van een volledig aangepast tijdschema, dat al op donderdag van start gaat. Op die donderdag komen de coureurs in actie voor de eerste en tweede vrije training, waarna op vrijdag de derde oefensessie en de allesbeslissende kwalificatie op het programma staan. De Grand Prix begint om 15:00 uur lokale tijd, wat hier in Nederland om 13:00 uur zal zijn.

Het FIA Formule 2-kampioenschap heeft ondertussen een extra kwalificatie en een extra hoofdrace aan het programma in Azerbeidzjan toegevoegd. Er wordt daardoor op vrijdag niet alleen een sprintrace verreden, maar ook de eerste hoofdrace. De tweede hoofdrace vindt plaats op zaterdagochtend.

De officiële reden is dat het simpelweg past in het tijdschema - F1 en F2 zijn de enige klasses die racen in Bakoe - en dat ze het weekend spectaculairder wilde maken. Maar waarschijnlijk willen ze ten minste één race goed kunnen maken, aangezien de kans dat Qatar en Abu Dhabi niet doorgaan steeds groter wordt. Dat was ook de reden dat de Formule 3 een extra hoofdrace had in Madrid.

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