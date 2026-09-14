Lando Norris leek op de perfecte positie te liggen om de F1 Grand Prix van Spanje relatief comfortabel te winnen, totdat een neutralisatie roet in het eten gooide. De virtual safety car kwam op een ongelukkig moment voor de leidende McLaren-coureur en werd tevens op een ongelukkig moment ingetrokken. Norris ergerde zich in de mediapen van Madring aan de vragen van de Britse media hierover.

Norris begon vanaf de pole position in de Spaanse hoofdstad en verschalkte Andrea Kimi Antonelli bij de start. Lance Stroll zorgde in ronde veertien voor een virtual safety car, toen zijn Aston Martin tot stilstand kwam. Norris was op dat moment net voorbij de ingang van de pitstraat gereden en had dus geen kans om een 'gratis' pitstop te doen, en de groene vlaggen werden in de volgende ronde alweer gezwaaid. De regerend wereldkampioen finishte uiteindelijk als derde achter Antonelli en Max Verstappen door het grotere tijdverlies in de pits.

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Norris geïrriteerd en is domme vragen zat

"Een ongelukkige dag heb je gehad", constateerde Craig Slater van Sky Sports F1, die vervolgens vroeg: "Is er een eventuele discussie geweest binnen het team over of je de VSC had kunnen anticiperen?" Norris begon sarcastisch te lachen en reageerde geïrriteerd: "Geen domme vragen, alsjeblieft."

Hij haakte daarna in op de virtual safety car-periode zelf: "Het is een regel die niet je volledige race hoort te bepalen. De race hoort gewonnen te worden door de coureur die het beste weet te presteren. Of een coureur die een risico neemt door lang door te gaan in een stint en hulp krijgt van een safety car."

Maar hij vindt dit een andere situatie. "Dat iedereen een 'gratis' pitstop krijgt dankzij een VSC en ik niks krijg... Het is oneerlijk. Het is in het verleden ook gebeurd en sommigen hebben er juist voordeel uit kunnen halen. Ik heb er in het verleden ook een keer door gewonnen. Maar ik denk dat weinig mensen kunnen beweren dat ze er een race door verloren hebben. Frustrerend. Ik vind niet dat dit een manier is waarop je hoort te kunnen verliezen."

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