Het team van McLaren probeert Gianpiero Lambiase al vóór 2028 bij het papaja-oranje team te krijgen, zo meldt De Telegraaf. De twee partijen hebben al een contract getekend om vanaf 2028 aan de slag te gaan, maar de Amerikaanse CEO wil voorkomen dat 'GP' een jaar thuis gaat zitten en hoopt hem daarom eerder in te lijven.

Het gaat om de zogeheten gardening-leaveperiode die teams instellen voor een medewerker van hun team voordat die mag aansluiten bij een andere renstal. Zo krijgen de desbetreffende medewerkers in hun laatste maanden al minder informatie dan voorheen en de gardening-leaveperiode moet ervoor zorgen dat er helemaal geen belangrijke informatie wordt doorgespeeld aan een rivaal.

Artikel gaat verder onder video

'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen'

De krant meldt dat Brown binnenkort een akkoord met Red Bull-teambaas Laurent Mekies voor elkaar hoopt te krijgen om een exacte overgangsdatum van Lambiase te kunnen bepalen. Vrijdag waren er al gesprekken met Red Bull in het kantoor van Brown op de paddock in Madrid. McLaren wil Lambiase namelijk eerder overnemen dan 2028 om te voorkomen dat de huidige race-engineer van Verstappen een jaar lang thuiszit. Bij McLaren zal Lambiase al als Chief Racing Officer aan de slag gaan en hoewel het team dat eerder heeft ontkend, meldt De Telegraaf dat het doel is om hem uiteindelijk klaar te stomen voor de rol van teambaas.

Tom Hart volgt 'GP' op als race-engineer

De man die Lambiase als race-engineer van Verstappen gaat opvolgen, is Tom Hart. In Monza was de Brit al tijdens één training te horen in het oortje van de Nederlander. Dat zal in Azerbeidzjan opnieuw gebeuren. Daarnaast zal Hart in Austin, São Paulo en Las Vegas het hele weekend de volledige rol van Lambiase als race-engineer van Verstappen op zich nemen.

Gerelateerd