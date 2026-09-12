close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
f1, red flag, generic

LIVE (gesloten) | VT3 Spanje: Opnieuw code rood in slotfase derde training

f1, red flag, generic — Foto: © IMAGO
5 reacties

LIVE (gesloten) | VT3 Spanje: Opnieuw code rood in slotfase derde training

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

Het laatste trainingsuurtje gaat om 12.30 uur van start. De Ferrari's en Mercedessen zagen er gisteren weer snel uit, maar kan Red Bull Racing het gat nog dichten? We gaan het zien tijdens de derde en tevens laatste vrije training in Madrid.

LIVE | Derde vrije training Grand Prix van Spanje

Sorteer op:

2u geleden

13:50

VT3

Een race tegen de klok voor de monteurs om de wagen weer te herstellen voor de kwalificatie die straks om 16:00 uur op de planning staat. We zien je dan graag weer terug!

2u geleden

13:49

VT3

De klapper van Bearman in beeld.

2u geleden

13:47

VT3

Lindblad heeft ook wel een knappe prestatie neergezet. De jongeling staat nu op P14, voor teamgenoot Tsunoda en opnieuw code rood! Ditmaal door Bearman! Daarmee is de training voorbij.

2u geleden

13:46

VT3

Nog twee minuten te gaan en Antonelli staat nog altijd bovenaan. Leclerc en Piastri zitten echter binnen twee tienden en dus lijkt het dicht bij elkaar te zitten. Verstappen staat op P5 en geeft 0,375 seconde toe.

2u geleden

13:43

VT3

Leclerc springt nu weer naar de tweede tijd en duwt Piastri naar P4, voor de neus van Norris op de vijfde positie. Verstappen daarachter.

2u geleden

13:42

VT3

Verstappen verbetert zichzelf en rijdt de vierde tijd met een 1:33.172 en is bijna vier tienden langzamer dan Antonelli.

2u geleden

13:42

VT3

Antonelli heeft ondertussen de snelste tijd op het bord gezet met een 1:32.797.

2u geleden

13:41

VT3

Lawson springt met een nieuwe set softs naar P7 achter Verstappen. De Nederlander is zojuist begonnen aan zijn snelle run.

2u geleden

13:40

VT3

Verstappen is ondertussen teruggezakt naar P6 en rijdt op een vers setje rood weer naar buiten.

2u geleden

13:40

VT3

Norris is ook aan het stampen. Met een 1:33.033 is hij slechts zeven honderdsten van een seconde langzamer dan Leclerc en nestelt de regerend wereldkampioen zich op P2.

2u geleden

13:38

VT3

Leclerc is weer een tandje sneller gegaan met een 1:32.963. Antonelli nestelt zich op P2, op bijna drie tienden van een seconde, terwijl Piastri op P3 staat. Daarachter staan Russell en Verstappen op P5.

2u geleden

13:36

VT3

Verstappen klimt met een 1:33.522 naar P2.

3u geleden

13:35

VT3

Iedereen is nu op de softbanden de baan opgereden, we krijgen dus de kwalificatiesimulatie.

3u geleden

13:33

VT3

Verstappen rijdt ook de baan op en had voor de rode vlag nog geen tijd neergezet. Het zal interessant worden om te zien wat hij kan rijden.

3u geleden

13:32

VT3

We zijn weer onderweg!

Gerelateerd

Grand Prix van Spanje Madrid Grand Prix van Madrid

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Mol ziet Hamilton opnieuw collega's hinderen: "Dat doet hij altijd"

Mol ziet Hamilton opnieuw collega's hinderen: "Dat doet hij altijd"

  • Vandaag 10:21
  • 6
Hamilton crasht en negeert bevel Ferrari: welke FIA-straf levert dit op?

Hamilton crasht en negeert bevel Ferrari: welke FIA-straf levert dit op?

  • 1 uur geleden
  • 6
Stewards nemen merkwaardige beslissing over Hamilton na negeren wedstrijdleider

Stewards nemen merkwaardige beslissing over Hamilton na negeren wedstrijdleider

  • 35 minuten geleden
  • 5
Klachten over rijgedrag Hamilton stromen binnen: "Smerig en gevaarlijk!"

Klachten over rijgedrag Hamilton stromen binnen: "Smerig en gevaarlijk!"

  • Gisteren 19:17
  • 20
Red Bull zoekende op Madring: 'Verloopt allemaal niet zo soepel'

Red Bull zoekende op Madring: 'Verloopt allemaal niet zo soepel'

  • Vandaag 09:37
LIVE | Kwalificatie GP Spanje: Q1 begonnen op Madring, slechts 21 coureurs doen mee Live

LIVE | Kwalificatie GP Spanje: Q1 begonnen op Madring, slechts 21 coureurs doen mee

  • 8 minuten geleden

Net binnen

15:56
Live
LIVE | Kwalificatie GP Spanje: Q1 begonnen op Madring, slechts 21 coureurs doen mee
15:28
Stewards nemen merkwaardige beslissing over Hamilton na negeren wedstrijdleider
15:11
FIA wil Honda helpen met regels om vertrek van Alonso te voorkomen
14:51
'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen'
14:31
Hamilton crasht en negeert bevel Ferrari: welke FIA-straf levert dit op?
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen' Gianpiero Lambiase

'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen'

1 uur geleden 2
Protest tegen uitslag GP Italië blijkt ingewikkelder dan gedacht: dit is waarom Audi in hoger beroep

Protest tegen uitslag GP Italië blijkt ingewikkelder dan gedacht: dit is waarom

Vandaag 09:03 1
Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand Heldendaad van Hartog

Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand

6 september 2026 13:42 3
FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt herziene uitslag monaco

FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt

4 september 2026 17:38 1
Ontdek het op Google Play
x