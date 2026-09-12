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Het laatste trainingsuurtje gaat om 12.30 uur van start. De Ferrari's en Mercedessen zagen er gisteren weer snel uit, maar kan Red Bull Racing het gat nog dichten? We gaan het zien tijdens de derde en tevens laatste vrije training in Madrid.

LIVE | Derde vrije training Grand Prix van Spanje Sorteer op: Laatste Oudste VT3 Een race tegen de klok voor de monteurs om de wagen weer te herstellen voor de kwalificatie die straks om 16:00 uur op de planning staat. We zien je dan graag weer terug! VT3 De klapper van Bearman in beeld. VT3 Lindblad heeft ook wel een knappe prestatie neergezet. De jongeling staat nu op P14, voor teamgenoot Tsunoda en opnieuw code rood! Ditmaal door Bearman! Daarmee is de training voorbij. VT3 Nog twee minuten te gaan en Antonelli staat nog altijd bovenaan. Leclerc en Piastri zitten echter binnen twee tienden en dus lijkt het dicht bij elkaar te zitten. Verstappen staat op P5 en geeft 0,375 seconde toe. VT3 Leclerc springt nu weer naar de tweede tijd en duwt Piastri naar P4, voor de neus van Norris op de vijfde positie. Verstappen daarachter. VT3 Verstappen verbetert zichzelf en rijdt de vierde tijd met een 1:33.172 en is bijna vier tienden langzamer dan Antonelli. VT3 Antonelli heeft ondertussen de snelste tijd op het bord gezet met een 1:32.797. VT3 Lawson springt met een nieuwe set softs naar P7 achter Verstappen. De Nederlander is zojuist begonnen aan zijn snelle run. VT3 Verstappen is ondertussen teruggezakt naar P6 en rijdt op een vers setje rood weer naar buiten. VT3 Norris is ook aan het stampen. Met een 1:33.033 is hij slechts zeven honderdsten van een seconde langzamer dan Leclerc en nestelt de regerend wereldkampioen zich op P2. VT3 Leclerc is weer een tandje sneller gegaan met een 1:32.963. Antonelli nestelt zich op P2, op bijna drie tienden van een seconde, terwijl Piastri op P3 staat. Daarachter staan Russell en Verstappen op P5. VT3 Verstappen klimt met een 1:33.522 naar P2. VT3 Iedereen is nu op de softbanden de baan opgereden, we krijgen dus de kwalificatiesimulatie. VT3 Verstappen rijdt ook de baan op en had voor de rode vlag nog geen tijd neergezet. Het zal interessant worden om te zien wat hij kan rijden. VT3 We zijn weer onderweg! Laad meer

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