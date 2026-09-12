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Madrid, pitlane, 2026, generic, Spanish GP

FIA deelt boete uit aan PREMA voor incident met korte broek in pitstraat Madrid

Madrid, pitlane, 2026, generic, Spanish GP — Foto: © IMAGO

FIA deelt boete uit aan PREMA voor incident met korte broek in pitstraat Madrid

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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De FIA moest bij de Formule 2 een opmerkelijke straf uitdelen aan het team van PREMA. De wedstrijdleiding zag tijdens de kwalificatie van de opstapklasse iemand naast de wagen van Sebastián Montoya staan die een korte broek droeg.

Hoewel de paddock en pitboxen bij een aantal raceklassen toegankelijk zijn voor het publiek, is dat binnen de Formule 1 streng geregeld. Familieleden van coureurs komen vaak in de hospitalityunits van de teams terecht, maar de pitstraat is tijdens een sessie dan uit den boze. Het raceteam is daar namelijk aan het werk.

Kledingvoorschriften in pitstraat

Tijdens de kwalificatie van de Formule 2 was het echter de zus van Montoya die haar broer kwam bezoeken. Zij droeg daarbij een korte broek en dat was voor de FIA de reden om PREMA op het matje te roepen. Daarbij wees het orgaan simpelweg naar de veiligheidsregels, die hiermee werden overtreden. De regels schrijven voor dat team- en technisch personeel tijdens alle sessies een lange broek moet dragen in de pitlane. Gezien de warme omstandigheden in Madrid werden de teams daar van tevoren ook over geïnformeerd.

Boete voor PREMA

De zus van Montoya is echter geen teamlid en dat gebruikte PREMA dan ook als verdediging. De FIA gaf echter aan dat het team haar toegang had gegeven tot het 'gereserveerde' gebied en daarmee ook verantwoordelijk was voor haar gedrag. PREMA krijgt een boete van 500 euro voor het incident.

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