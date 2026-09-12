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Max Verstappen, Laurent Mekies, generic, Red Bull, 2026

Red Bull zoekende op Madring: 'Verloopt allemaal niet zo soepel'

Max Verstappen, Laurent Mekies, generic, Red Bull, 2026 — Foto: © IMAGO

Red Bull zoekende op Madring: 'Verloopt allemaal niet zo soepel'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Het team van Red Bull Racing kent een moeizame openingsfase tijdens het debuut op het gloednieuwe Madring-circuit in Spanje. De renstal is nog nadrukkelijk zoekende en besloot de wagen van Max Verstappen al vroeg binnenste buiten te trekken om het tij te keren. De 28-jarige Nederlander bleef tijdens de eerste twee vrije trainingen steken op respectievelijk de vijfde en zesde tijd, waardoor de Oostenrijkse equipe direct achter de feiten aanliep ten opzichte van snellere concurrenten als Mercedes en Ferrari.

Achter de schermen liep de renstal uit Milton Keynes namelijk tegen de nodige technische vraagtekens aan op het 5,414 kilometer lange hybride stratencircuit rondom het IFEMA-complex in Madrid. Zowel het weggedrag als de mechanische grip liet te wensen over en voldeed allerminst aan de verwachtingen van het team. Voor de engineers was dat reden genoeg om direct ingrijpende aanpassingen door te voeren aan de afstelling van de wagen van Verstappen.

Waché over zoektocht en aanpassingen bij Red Bull

Pierre Waché, technisch directeur van de formatie, gaf na afloop tekst en uitleg over de zoektocht in de garage. "Het is beter om op vrijdag nog niet helemaal tevreden te zijn", stelde de Franse topingenieur direct vast. "We hebben qua afstelling van de auto zeker nog veel werk te verzetten. De mechanische grip, en dan met name het rijgedrag, is lastiger dan we vooraf dachten. Het verloopt allemaal niet zo soepel."

Waché benadrukte dat er tussen de sessies door keihard is gewerkt door de monteurs en ingenieurs om het roer volledig om te gooien. "Tussen de eerste en tweede training hebben we al behoorlijk wat veranderingen doorgevoerd. We blijven zeker bepaalde richtingen verkennen en ik verwacht dat we voor de derde training nog meer aanpassingen gaan doen", aldus de technisch kopman, waarmee hij bevestigt dat de auto van de viervoudig wereldkampioen flink onder handen is genomen in de jacht op meer rondetijd.

Problemen met hybride systemen en bandenslijtage

Toch zijn de problemen daarmee nog niet direct verholpen. Red Bull Racing heeft op het gloednieuwe Spaanse asfalt namelijk ook op motorisch en aerodynamisch vlak een flinke kluif te verwerken. "En wat betreft het batterijvermogen, is het wel duidelijk dat we ook nog flink aan de bak moeten", zo lichtte de Franse engineer de afgifte van de systemen toe. "Daarnaast grainen de banden ook meer dan verwacht. Maar goed, ik denk dat we er in de tweede vrije training al iets beter voor stonden dan in de eerste vrije training, dus die stijgende lijn moeten we gewoon doortrekken."

Daarnaast wees Waché erop dat het specifieke karakter van de Madring voor extra complicaties zorgt op het rubber van Pirelli. "Er zit een grote variatie aan bochten in, wat vanuit het oogpunt van de engineers erg interessant is. Maar inhalen gaat heel erg lastig worden, zo lijkt het. Het draait volgens mij om het vinden van het juiste compromis tussen de balans in de bochten en deployment." Het circuit telt in totaal 22 bochten en kent enkele snelle stroken die flink inhakken op de banden. "Een paar bochten neem je vol gas, wat zorgt voor het glijden van de auto en dus extra slijtage aan de banden. Dat is iets waar we goed naar moeten kijken. Maar alles bij elkaar is het zeker een grote uitdaging."

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