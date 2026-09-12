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FIA velt oordeel over Aston Martin na overtreden avondklok in Madrid

The FIA Logo — Foto: © IMAGO

FIA velt oordeel over Aston Martin na overtreden avondklok in Madrid

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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De FIA heeft bekendgemaakt dat Aston Martin van vrijdag op zaterdag de zogeheten avondklok in parc fermé heeft overtreden. Teamleden zijn tijdens de verplichte rustpauze bij de wagens gespot. De FIA heeft zich over de overtreding gebogen en is tot een oordeel gekomen.

Binnen de Formule 1 geldt de avondklok om personeel van teams tegen zichzelf te beschermen in de uiterst competitieve wereld van de koningsklasse. Daarvoor heeft de FIA zogeheten rustperiodes ingesteld waarin geen enkel team aan de wagens mag werken. Die periode gaat vanaf een bepaald tijdstip in, waarover de teams van tevoren worden ingelicht. Dit wordt ook wel de curfew, oftewel avondklok, genoemd.

FIA ziet het door de vingers

Aston Martin was van vrijdag op zaterdag nog bezig met de wagens van het team op het circuit. Dat gebeurde tijdens de 11,5 uur durende rustperiode waarin dit niet was toegestaan. Die curfew liep namelijk van vrijdag 22:00 uur tot zaterdag 09:30 uur. De FIA heeft de overtreding bevestigd, maar omdat het de eerste keer is, wordt er een uitzondering gemaakt voor Aston Martin. Elk team mag per seizoen namelijk vier keer de avondklok verbreken zonder daarbij een straf op te lopen.

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