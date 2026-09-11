FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft vrijdag in Madrid fel van zich afgebeten over de geruchten rondom een mogelijk vertrek van Fernando Alonso uit de Formule 1. De voorman van de autosportbond vindt het volstrekt onacceptabel als de Spaanse routinier de koningsklasse de rug toekeert vanwege de tegenvallende prestaties van zijn Aston Martin-bolide.

De Spanjaard liet een dag eerder tijdens de officiële persconferentie voorafgaand aan het raceweekend in zijn thuisland doorschemeren grote twijfels te hebben over zijn toekomst. De inmiddels 45-jarige coureur denkt er openlijk over na om volgend seizoen te verkassen naar een andere raceklasse of eventueel een niet-rijdende functie te bekleden. Aston Martin kent tot dusver een buitengewoon moeizaam seizoen met de AMR26; na dertien verreden Grands Prix staat de teller voor de Spanjaard op een schamele drie punten. Alonso stak zijn onvrede over de tegenvallende snelheid van de wagen en de ingrijpende reglementen die dit jaar zijn ingevoerd dan ook al niet eerder onder stoelen of banken.

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Zorgen om Alonso

Tijdens het New Economy Forum sprak Ben Sulayem klare taal over de penibele situatie van de routinier en onderstreepte hij dat een icoon de sport niet op deze manier mag verlaten. "Er is geen manier waarop we kunnen toestaan dat Fernando, een geweldig kampioen, vertrekt... vanwege de omstandigheden. Dat is niet de manier om het toneel te verlaten. Hij moet succesvol zijn, en dan vertrekt hij wanneer hij wil. Maar niet omdat hij werd gedwongen te vertrekken vanwege de prestaties", zo verklaarde de preses van de autosportbond.

De huidige situatie voelt voor de hoogste man van de FIA extra wrang nu het Formule 1-circus juist dit weekend afreist naar Spanje. Na een afwezigheid van meer dan veertig jaar keert de Spaanse Grand Prix namelijk terug naar Madrid op een gloednieuw semi-stratenparcours, dat in ieder geval tot en met 2035 op de racekalender prijkt. Ben Sulayem vindt het pijnlijk om te zien dat Alonso uitgerekend voor eigen publiek achter de feiten aan moet rijden en noemde het 'niet acceptabel dat je naar je eigen land komt terwijl je over materiaal beschikt waarmee je vooraan geen vuist kunt maken'.

Gesprek met Lawrence Stroll

Om het tij te keren, heeft Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll inmiddels tekst en uitleg moeten geven bij Ben Sulayem over de aanhoudende malaise. De bondspresident ging direct in gesprek met de Canadese miljardair om aan te sturen op noodzakelijke ingrepen binnen de organisatie. Op die manier hoopt de FIA dat Aston Martin snel de weg omhoog terugvindt en Alonso behouden blijft voor de startgrid. Ben Sulayem maakte duidelijk dat hij het hier niet bij laat en ook hoogstpersoonlijk het gesprek met de Spaanse veteraan aangaat. "Ik deel de problemen, de auto presteert niet. Ik heb de eigenaar ontmoet, Lawrence, en ik ga de veranderingen doorvoeren, en ik zal met hem praten om hem — proberen hem — van gedachten te laten veranderen. Het is niet acceptabel", zo besloot de FIA-topman zijn duidelijke boodschap.

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