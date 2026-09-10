Alonso komt met cryptische boodschap over plannen 2027: "Leuk zo, toch?"
Alonso komt met cryptische boodschap over plannen 2027: "Leuk zo, toch?"Maak ons je Google-favoriet
Fernando Alonso heeft voorlopig geen haast om duidelijkheid te verschaffen over zijn toekomst in de Formule 1. De 45-jarige coureur van Aston Martin beschikt over een contract dat aan het einde van dit jaar afloopt, maar weigert vooralsnog uitsluitsel te geven over zijn plannen voor 2027.
De Formule 1-paddock is dit weekend neergestreken op het gloednieuwe stratencircuit, de Madring, in de Spaanse hoofdstad. Daar wordt voor het eerst sinds de jaren tachtig weer een Grand Prix verreden. In aanloop naar zijn tweede thuisrace van het jaar werd Alonso gevraagd wanneer er nieuws te verwachten is over zijn toekomst. "Niet snel", reageerde de tweevoudig wereldkampioen resoluut op de persconferentie. Op de vraag waarom die beslissing wordt uitgesteld, antwoordde hij met een glimlach: "Omdat ik denk dat het wel leuk is, toch?"
Kritiek op nieuwe reglementen
De sportieve situatie bij zijn huidige werkgever speelt mogelijk een rol in de afwachtende houding van de Spanjaard. Aston Martin is dit seizoen overgestapt op krachtbronnen van Honda, maar die samenwerking verloopt tot dusver moeizaam. De AMR26 kampt met betrouwbaarheidsproblemen en een gebrek aan topsnelheid, waardoor Alonso na dertien races op slechts drie WK-punten staat. Zijn beste resultaat van dit seizoen tot nu toe was een negende plaats tijdens de recente race op Zandvoort. Daarnaast heeft de coureur uit Oviedo zich al kritisch uitgelaten over de nieuwe motorreglementen, die hij omschreef als een "batterij-wereldkampioenschap". Hij benadrukte eerder al dat zijn plezier in het rijden zwaarder zal wegen dan de pure snelheid van de auto bij het maken van een uiteindelijke keuze.
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