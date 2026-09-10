Verstappen krijgt opdracht collega's te complimenteren: "Raar om zo aardig te zijn"
Verstappen krijgt opdracht collega's te complimenteren: "Raar om zo aardig te zijn"Maak ons je Google-favoriet
Tijdens een recente livestream van Verstappen Sim Racing zijn Max Verstappen, Luke Crane en Chris Lulham opvallend liefdevol met elkaar omgegaan na een zogenaamd belletje van de HR-afdeling. De drie mannen kregen de opdracht om elkaar over en weer complimenten te geven. Dat leverde ongemakkelijke, maar komische taferelen op voor de kijkers van het simraceteam.
Crane, die de rol van streammanager en presentator vervult voor het team, werd vergezeld door de coureur Lulham, die namens het project van de viervoudig Formule 1-kampioen vorig jaar de overstap heeft gemaakt naar de echte GT3-racerij. De Brit sleepte anderhalve week geleden het eerste algemene Endurance Cup-podium binnen voor Verstappen Racing samen met Jules Gounon en Dani Juncadella. De ongewone opdracht voor hem, Crane en Verstappen zorgde voor een breuk met de normaal zo competitieve sfeer die vaak rondom de sessies van de vriendengroep hangt.
Indruk gemaakt op Monza
Crane opende het bal door de beurt aan Lulham te geven. "Ik ga eerst naar jou, Chris. Ik wil dat je iets aardigs zegt over mij en Max", droeg hij hem op. Lulham richtte zich allereerst op de presentator, die onlangs veertig jaar is geworden. "Je ziet er echt prachtig uit voor een veertigjarige, Crane. Het staat je goed." Vervolgens verlegde hij zijn aandacht naar de Red Bull Racing-coureur. "Hij heeft echt indruk op me gemaakt op Monza." Verstappen, die genoegen moest nemen met de derde plek achter de Mercedessen, kon daar wel om lachen. "Echt waar? Dan heb ik tenminste nog op iemand indruk gemaakt."
Sociale vlinder
Daarna was het de beurt aan de Limburger om de lovende woorden te beantwoorden. "Wat moet ik zeggen? Ik moet iets positiefs over jullie tweeën zeggen?", vroeg hij zich hardop af. Hij richtte zijn pijlen eerst op Crane en zijn rol als vader. "Ik vind je een geweldige Pokémon-vanger, Crane. Je zorgt heel goed voor je kinderen en bent nu met ze bezig in de fysieke kaarten." Over Lulham zei hij: "Ik vind je een geweldige sociale vlinder."
Crane sloot de verplichte complimentenronde af door zijn respect uit te spreken voor de recente prestaties van Lulham, die twee maanden niet kon racen vanwege een blindedarmontsteking. "Ik vind jouw herstel, nadat je buik is opengesneden, en het behalen van een podium op de Nürburgring erg indrukwekkend. Dus goed gedaan", prees de presentator. "En Max, je bent een erg aardige vriend." Verstappen reageerde: "Het voelt raar om zo aardig te zijn, of niet?"
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