Bearman waarschuwt Verstappen voor gevaarlijke situatie: "Dat besefte ik mij toen"

Max Verstappen neemt het binnenkort op tegen honderd kartcoureurs in een bizarre Red Bull-challenge. Oliver Bearman deed ooit iets soortgelijks met vijftig tegenstanders en heeft dus een idee van wat de viervoudig wereldkampioen te wachten staat.

Op 16 september stapt de coureur van Red Bull Racing weer in een kart. Op een speciaal ontworpen circuit in het Engelse Northamptonshire moet hij proberen een veld vol ervaren coureurs, Red Bull-atleten, beroemdheden en fans in te halen. Het spektakel wordt live uitgezonden via Disney+. “Ik heb Red Bull eigenlijk gevraagd, omdat zij zeiden: ‘Het zijn er zo'n honderd.’ En ik zei: ‘Ja, maar mag ik ze dan omverrijden?’ Dat mag ik niet, haha”, lachte de Red Bull-rijder eerder al. “Ik ga me niet inhouden”, voegt hij daar direct aan toe.

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Bearman waarschuwt Verstappen

Bearman nam het in het verleden al eens op tegen vijftig karters: "Een van hen reed mee in de Britse kampioenschappen, dus ik wist dat hij snel zou zijn", vertelt de Haas-coureur tegenover de aanwezige media in Madrid. "Hoe meer ronden je krijgt, hoe meer kansen je hebt om in te halen. Ik had er maar een stuk of vijftien. Als Max er twee keer zoveel krijgt, maakt hij misschien wel een kans."

De challenge is volgens de Brit niet zonder gevaren: "Op papier was het idee heel gaaf, tot ik in de eerste bocht met vijftig karts aankwam. Toen besefte ik dat het best gevaarlijk was." Of Bearman denkt dat hij een kans zou maken tegen Verstappen: "Ik zou zeggen dat ik qua gewicht een voordeel heb, maar mijn lengte werkt dan weer tegen", klinkt het met een knipoog.

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