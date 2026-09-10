close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen and Bearman

Bearman waarschuwt Verstappen voor gevaarlijke situatie: "Dat besefte ik mij toen"

Verstappen and Bearman — Foto: © IMAGO

Bearman waarschuwt Verstappen voor gevaarlijke situatie: "Dat besefte ik mij toen"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
 Google Maak ons je Google-favoriet

Max Verstappen neemt het binnenkort op tegen honderd kartcoureurs in een bizarre Red Bull-challenge. Oliver Bearman deed ooit iets soortgelijks met vijftig tegenstanders en heeft dus een idee van wat de viervoudig wereldkampioen te wachten staat.

Op 16 september stapt de coureur van Red Bull Racing weer in een kart. Op een speciaal ontworpen circuit in het Engelse Northamptonshire moet hij proberen een veld vol ervaren coureurs, Red Bull-atleten, beroemdheden en fans in te halen. Het spektakel wordt live uitgezonden via Disney+. “Ik heb Red Bull eigenlijk gevraagd, omdat zij zeiden: ‘Het zijn er zo'n honderd.’ En ik zei: ‘Ja, maar mag ik ze dan omverrijden?’ Dat mag ik niet, haha”, lachte de Red Bull-rijder eerder al. “Ik ga me niet inhouden”, voegt hij daar direct aan toe.

Bearman waarschuwt Verstappen

Bearman nam het in het verleden al eens op tegen vijftig karters: "Een van hen reed mee in de Britse kampioenschappen, dus ik wist dat hij snel zou zijn", vertelt de Haas-coureur tegenover de aanwezige media in Madrid. "Hoe meer ronden je krijgt, hoe meer kansen je hebt om in te halen. Ik had er maar een stuk of vijftien. Als Max er twee keer zoveel krijgt, maakt hij misschien wel een kans."

De challenge is volgens de Brit niet zonder gevaren: "Op papier was het idee heel gaaf, tot ik in de eerste bocht met vijftig karts aankwam. Toen besefte ik dat het best gevaarlijk was." Of Bearman denkt dat hij een kans zou maken tegen Verstappen: "Ik zou zeggen dat ik qua gewicht een voordeel heb, maar mijn lengte werkt dan weer tegen", klinkt het met een knipoog.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Haas Oliver Bearman

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Verstappen voerde vooral gesprekken met concurrentie om geld bij Red Bull los te krijgen'

'Verstappen voerde vooral gesprekken met concurrentie om geld bij Red Bull los te krijgen'

  • Vandaag 16:16
  • 10
Verstappen geeft McLaren-gesprekken toe, 'Ferrari heeft back-up na crash Leclerc' | GPFans Recap Recap

Verstappen geeft McLaren-gesprekken toe, 'Ferrari heeft back-up na crash Leclerc' | GPFans Recap

  • Gisteren 21:45
F1 Driver Of The Day 2026: Extra prijs voor Antonelli, Verstappen komt voor Russell terecht

F1 Driver Of The Day 2026: Extra prijs voor Antonelli, Verstappen komt voor Russell terecht

  • Vandaag 08:14
  • 9
Verstappen geeft gesprekken met McLaren eindelijk toe: "Daar is niets mis mee"

Verstappen geeft gesprekken met McLaren eindelijk toe: "Daar is niets mis mee"

  • Gisteren 15:33
  • 11
Windsor woedend na kritiek van Wolff op Verstappen: 'Wat een domme opmerking'

Windsor woedend na kritiek van Wolff op Verstappen: 'Wat een domme opmerking'

  • 8 september 2026 11:44
  • 9
Verstappen krijgt opdracht collega's te complimenteren: "Raar om zo aardig te zijn"

Verstappen krijgt opdracht collega's te complimenteren: "Raar om zo aardig te zijn"

  • 1 uur geleden

Net binnen

20:35
Alonso komt met cryptische boodschap over plannen 2027: "Leuk zo, toch?"
19:52
Uitslag GP Italië staat op losse schroeven: Audi bevestigt hoger beroep
19:33
Verstappen krijgt opdracht collega's te complimenteren: "Raar om zo aardig te zijn"
18:48
Leclerc en Hamilton praten het uit na incident GP Italië: "Ging te ver"
18:16
Vrees voor mogelijke diskwalificaties op Madring: vraagteken boven impact kombocht
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand Heldendaad van Hartog

Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand

6 september 2026 13:42 3
FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt herziene uitslag monaco

FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt

4 september 2026 17:38 1
Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen Lando Norris

Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen

2 september 2026 12:44 14
BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan Breaking

BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan

1 september 2026 19:54 4
Ontdek het op Google Play
x