Max Verstappen heeft tijdens een livestream van zijn simraceteam gewaarschuwd voor de gevaren op het gloednieuwe stratencircuit in Madrid. Volgens de viervoudig wereldkampioen kan de lay-out voor hachelijke situaties gaan zorgen. De Limburger heeft de semi-permanente omloop inmiddels digitaal verkend en stelt dat het circuit allerminst een eenvoudige opgave is, waarbij de kleinste stuurfout keihard kan worden afgestraft.

Met de aanstaande Grand Prix van Spanje staat het allereerste raceweekend op de Madring op het programma. Coureurs als Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Carlos Sainz maakten in de Spaanse hoofdstad al de nodige meters op het echte asfalt, maar de kopman van Red Bull heeft zijn voorbereiding tot dusver puur in de virtuele wereld afgewerkt. Zijn eerste bevindingen vanuit de simulator laten weinig aan de verbeelding over.

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Verstappen trekt vergelijking met Jeddah

Verstappen houdt er rekening mee dat het weekend bijzonder intensief gaat worden voor het voltallige rijdersveld. "Het wordt denk ik erg moeilijk", zo blikt de Nederlander vooruit op het aanstaande raceweekend. Vooral de combinatie van de hoge snelheden en de betonnen muren die rakelings langs het asfalt staan opgesteld, baart hem zorgen. "De baan heeft het op sommige plaatsen in zich om enkele flinke klappers te veroorzaken. In dat opzicht doet het circuit me een beetje aan Jeddah denken, door de snelle bochten en de muren die altijd dichtbij staan."

Niet alleen de nabijheid van het beton zorgt voor de nodige hoofdbrekens, ook het aan elkaar knopen van een vlekkeloze ronde blijkt op de virtuele Madring uiterst complex. "Het is eigenlijk helemaal geen eenvoudig circuit", vervolgt Verstappen over de specifieke karakteristieken van het circuit. "Als je een paar ronden op rij rijdt, is het nog steeds heel lastig om over de streep te komen en te zeggen, 'Ja, dat was een top rondje!'. Heel lastig."

Extreme banking in 'La Monumental'

De Madring is een 5,416 kilometer lange hybride omloop rondom het IFEMA-expositiecentrum in Madrid en telt in totaal 22 bochten. Het absolute paradepaardje van het ontwerp is bocht 12, die in de volksmond 'La Monumental' wordt genoemd. Deze 550 meter lange doordraaier naar rechts kent een extreme banking van maar liefst 24 graden en een hoogteverschil van tien meter. Eerdere testsessies van opstapklassen zoals de Formule 3 zorgden al voor flink wat spektakel en brokstukken; destijds moesten de sessies wegens negentien rode vlaggen worden stilgelegd nadat coureurs hard in aanraking kwamen met het beton.

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