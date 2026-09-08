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Verstappen, Montoya, socials

Montoya ziet verschil bij Verstappen op Monza: 'Behandelt Antonelli als Schumacher'

Verstappen, Montoya, socials — Foto: © IMAGO

Montoya ziet verschil bij Verstappen op Monza: 'Behandelt Antonelli als Schumacher'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya zag tijdens de Grand Prix van Italië een opvallend verschil in hoe Max Verstappen zijn gevechten op de baan aanpakte. Waar de Nederlander ronde na ronde fel ten strijde trok tegen George Russell, koos hij bij de aanstormende Andrea Kimi Antonelli juist voor een heel andere tactiek. Dat liet de Colombiaan optekenen in een analyse bij F1 TV.

Op de snelle omloop van Monza wist Verstappen vanaf de zesde startplek uiteindelijk beslag te leggen op de derde positie. De viervoudig wereldkampioen kende een sterke openingsfase namens Red Bull Racing, waarin hij Russell wist te passeren en zelfs heel even de leiding in de wedstrijd in handen had. Terwijl Charles Leclerc al vroeg in de race crashte en de strijd moest staken, ontstond er vooraan een langdurig jojo-effect tussen Verstappen en Russell, waarbij de twee kemphanen elkaar voortdurend het vuur aan de schenen legden.

Twee totaal verschillende situaties

De opmars van Antonelli zette de wedstrijd echter volledig op zijn kop. Het jonge talent van Mercedes moest vanwege een gridstraf vanaf de negentiende startplek beginnen, maar had slechts achttien rondjes nodig om achttien posities te winnen. De vanzelfsprekendheid waarmee Antonelli door het veld sneed en vervolgens ook Verstappen voorbijging, deed Montoya met verbazing toekijken. Volgens de voormalig coureur ging Verstappen heel anders om met de jonge Italiaan dan met Russell.

"Wat mij enorm opviel, was hoe makkelijk Kimi iedereen voorbijging. Daarnaast zag je een duidelijk verschil in hoe Max tegen George reed en hoe hij met Kimi omging. Dat waren twee totaal verschillende situaties", aldus de zevenvoudig Grand Prix-winnaar.

Vergelijking met Michael Schumacher

Het gemak en de pure overmacht waarmee Antonelli zijn rivalen passeerde, deed bij Montoya direct oude herinneringen opborrelen aan het tijdperk van Michael Schumacher. De Colombiaan vocht in zijn actieve loopbaan talloze verhitte duels uit met de recordkampioen en trekt een duidelijke parallel met wat er zich nu op het asfalt afspeelde.De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Het doet me een beetje denken aan de tijd dat ik tegen Michael Schumacher reed. Als Michael eraan kwam, gingen coureurs vaak gewoon aan de kant. Ze wisten dat hij je toch zou pakken. Dat zag je nu eigenlijk ook bij Kimi."

Ronde na ronde vechten

Dat contrast kwam volgens Montoya vooral aan het licht toen Antonelli het gevecht vooraan wist te bereiken. Terwijl Verstappen alles uit de kast haalde om Russell achter zich te houden, liet de Red Bull-coureur de aanstormende Mercedes relatief gemakkelijk passeren om zijn eigen banden te sparen en de race te managen."Max bleef maar met Russell vechten, ronde na ronde. Dat was prima. Maar toen Kimi eraan kwam, leek het ineens meer van: oké, ik volg je. Dat was echt een compleet andere manier van racen", legt Montoya uit.

Uiteindelijk was het Antonelli die in Monza op indrukwekkende wijze naar de overwinning reed, met teamgenoot Russell op de tweede trede en Verstappen daarachter op de derde plek. Door zijn zege gaat Antonelli aan de leiding van het wereldkampioenschap met 267 punten, waarmee hij een voorsprong van 66 punten heeft opgebouwd ten opzichte van Russell (201 punten). Verstappen bezet na de confrontatie in Italië de zesde plek met 127 punten, waarmee het gat naar nummer vijf Leclerc is geslonken tot 28 punten.

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