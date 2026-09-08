Montoya ziet verschil bij Verstappen op Monza: 'Behandelt Antonelli als Schumacher'
Montoya ziet verschil bij Verstappen op Monza: 'Behandelt Antonelli als Schumacher'Maak ons je Google-favoriet
Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya zag tijdens de Grand Prix van Italië een opvallend verschil in hoe Max Verstappen zijn gevechten op de baan aanpakte. Waar de Nederlander ronde na ronde fel ten strijde trok tegen George Russell, koos hij bij de aanstormende Andrea Kimi Antonelli juist voor een heel andere tactiek. Dat liet de Colombiaan optekenen in een analyse bij F1 TV.
Op de snelle omloop van Monza wist Verstappen vanaf de zesde startplek uiteindelijk beslag te leggen op de derde positie. De viervoudig wereldkampioen kende een sterke openingsfase namens Red Bull Racing, waarin hij Russell wist te passeren en zelfs heel even de leiding in de wedstrijd in handen had. Terwijl Charles Leclerc al vroeg in de race crashte en de strijd moest staken, ontstond er vooraan een langdurig jojo-effect tussen Verstappen en Russell, waarbij de twee kemphanen elkaar voortdurend het vuur aan de schenen legden.
Twee totaal verschillende situaties
De opmars van Antonelli zette de wedstrijd echter volledig op zijn kop. Het jonge talent van Mercedes moest vanwege een gridstraf vanaf de negentiende startplek beginnen, maar had slechts achttien rondjes nodig om achttien posities te winnen. De vanzelfsprekendheid waarmee Antonelli door het veld sneed en vervolgens ook Verstappen voorbijging, deed Montoya met verbazing toekijken. Volgens de voormalig coureur ging Verstappen heel anders om met de jonge Italiaan dan met Russell.
"Wat mij enorm opviel, was hoe makkelijk Kimi iedereen voorbijging. Daarnaast zag je een duidelijk verschil in hoe Max tegen George reed en hoe hij met Kimi omging. Dat waren twee totaal verschillende situaties", aldus de zevenvoudig Grand Prix-winnaar.
Vergelijking met Michael Schumacher
Het gemak en de pure overmacht waarmee Antonelli zijn rivalen passeerde, deed bij Montoya direct oude herinneringen opborrelen aan het tijdperk van Michael Schumacher. De Colombiaan vocht in zijn actieve loopbaan talloze verhitte duels uit met de recordkampioen en trekt een duidelijke parallel met wat er zich nu op het asfalt afspeelde.De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Het doet me een beetje denken aan de tijd dat ik tegen Michael Schumacher reed. Als Michael eraan kwam, gingen coureurs vaak gewoon aan de kant. Ze wisten dat hij je toch zou pakken. Dat zag je nu eigenlijk ook bij Kimi."
Ronde na ronde vechten
Dat contrast kwam volgens Montoya vooral aan het licht toen Antonelli het gevecht vooraan wist te bereiken. Terwijl Verstappen alles uit de kast haalde om Russell achter zich te houden, liet de Red Bull-coureur de aanstormende Mercedes relatief gemakkelijk passeren om zijn eigen banden te sparen en de race te managen."Max bleef maar met Russell vechten, ronde na ronde. Dat was prima. Maar toen Kimi eraan kwam, leek het ineens meer van: oké, ik volg je. Dat was echt een compleet andere manier van racen", legt Montoya uit.
Uiteindelijk was het Antonelli die in Monza op indrukwekkende wijze naar de overwinning reed, met teamgenoot Russell op de tweede trede en Verstappen daarachter op de derde plek. Door zijn zege gaat Antonelli aan de leiding van het wereldkampioenschap met 267 punten, waarmee hij een voorsprong van 66 punten heeft opgebouwd ten opzichte van Russell (201 punten). Verstappen bezet na de confrontatie in Italië de zesde plek met 127 punten, waarmee het gat naar nummer vijf Leclerc is geslonken tot 28 punten.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen reageert sarcastisch op FIA-onderzoek: "Wij hebben de snelste motor, hè"
- 6 september 2026 18:57
- 9
Verstappen had het lastig in strijd met Mercedes: "Topsnelheid was niet onze vriend"
- 6 september 2026 17:21
- 8
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand
FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt
Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen
BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan
Net binnen
Montoya ziet verschil bij Verstappen op Monza: 'Behandelt Antonelli als Schumacher'
- 29 minuten geleden
Uitgeputte Norris ziet sterren na slijtageslag in Monza: "Ik zie jou zes keer"
- 1 uur geleden
- 4
Doornbos ziet Verstappen-achtige zege van Antonelli: 'Doet me denken aan Max'
- 2 uur geleden
Oorzaak crash Leclerc ontdekt: ‘Ja, hoe ga je dat uitleggen?’ | GPFans Raceteam
- 2 uur geleden
Windsor woedend na kritiek van Wolff op Verstappen: 'Wat een domme opmerking'
- 3 uur geleden
- 6
De bizarre reden waarom Audi in beroep gaat tegen de uitslag van de F1 GP van Italië
- Vandaag 11:00
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Hamilton zien punten vervallen richting Monza
- 31 augustus
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
- 25 augustus
Red Bull mocht kapot onderdeel Verstappen niet vervangen van de FIA, negen concurrenten wel
- Gisteren 10:45
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
- 25 augustus
Diefstal op F1-circuit in Madrid, Norris wil evenveel als Verstappen en Hamilton verdienen | GPFans Recap
- 1 september
Verstappen erkent dat het niet goed met hem gaat: 'Ik ben ziek'
- 22 augustus