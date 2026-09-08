Coulthard ziet Russell voor schut staan: "Dit is beschamend"

David Coulthard is hard in zijn oordeel over het verlies van George Russell tijdens de Grand Prix van Italië. De race op Monza zorgde voor een ongekend spektakelstuk binnen het team van Mercedes, waar Kimi Antonelli na een inhaalrace vanaf de negentiende plek de overwinning opeiste en Russell na een lange leidende positie met lege handen achterbleef. Volgens de voormalig Formule 1-coureur en analist is de nederlaag van de Brit niets minder dan een pijnlijke aangelegenheid.

Russell mocht vooraan starten en leek op het legendarische circuit lange tijd onderweg naar een gecontroleerde overwinning. Antonelli moest door een gridstraf voor een motorwissel echter helemaal vanaf positie negentien komen, maar sneed in een moordend tempo door het veld. Na een ronde of tien reed de jonge Italiaan al in de spiegels van zijn leidende stalgenoot en in ronde 18 nam hij zelfs heel even de leiding over, waarna de strategieën van beide coureurs uiteenliepen.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel Russell na afloop van de wedstrijd de rust probeerde te bewaren, zag Coulthard dat de tik hard aankwam bij de Brit. "Je kon zien dat er filosofisch mee om probeerde te gaan, maar dit is beschamend. Hij startte vooraan en werd verslagen door zijn teamgenoot, die achteraan startte", zo oordeelt de Schotse analist onomwonden.

Het beslissende verschil tussen de teamgenoten werd gemaakt tijdens een Virtual Safety Car. Antonelli kwam binnen voor een verse set van de medium banden, terwijl de Mercedes-pitmuur besloot om Russell buiten te laten rijden op zijn harde banden. Met dat enorme bandenvoordeel sloeg Antonelli met nog drie ronden op de teller definitief toe. Hij liep vervolgens met een seconde per ronde weg bij Russell om de zege binnen te slepen, terwijl de Brit op zijn versleten rubber niets meer kon uitrichten. Russell baalde na de race flink van de keuze van Mercedes om hem op die tactiek te houden.

Hachelijk moment in de grindbak

De strijd tussen de twee Mercedes-mannen verliep overigens niet geheel zonder incidenten. Eerder in het gevecht schoot Antonelli plots van de baan door het grind, een moment waar Coulthard scherp op inzoomde: "Hij reed naast de ideale lijn, en het asfalt begon daar op te breken. Hij kwam dus gewoon op het vuile gedeelte terecht en het was niet zo dat George hem van de baan duwde. Hij reed gewoon met onderstuur van de baan af en zei op de radio: wat was dat? Als het asfalt kapotgaat en je stof en grind hebt, dan ga je natuurlijk wijd. Hij had heel veel geluk dat hij hiermee wegkwam." Over de boordradio klonk Antonelli op dat bewuste moment al uiterst verbaasd met: "wat was dat?"

Geen stalorders van Wolff

Ondanks de grote belangen en de bijbehorende risico's besloot Mercedes-teambaas Toto Wolff om niet in te grijpen met teamorders. Volgens Coulthard was die verleiding echter levensgroot: "Er was ook een moment aan het begin van de race waarbij Mercedes de coureurs tot bedaren probeerde te brengen. Aan het einde van de race ging het gevecht weer verder. We moeten begrijpen hoe erg Toto in de verleiding kwam om te zeggen: jongens, we hebben deze punten nodig."

Wolff bezit een derde van het raceteam, een aandeel met een geschatte waarde van zo'n twee miljard euro. Een onderlinge crash had dan ook enorme sportieve én financiële gevolgen kunnen hebben. "Ik wilde zeggen dat ik trots ben op Toto, maar wie ben ik om dat te zeggen?" aldus Coulthard. "Het moet wel zo lastig zijn om niet op die knop te drukken als je een aandeelhouder en de teambaas bent en je op weg bent naar een dubbelzege. Als je je commerciële pet opzet, is dat heel lastig." Die keuze om de coureurs vrijuit te laten strijden staat in schril contrast met de Grand Prix van Italië van twaalf maanden eerder. Destijds kregen Andrea Stella en McLaren bakken met kritiek over zich heen, nadat Oscar Piastri op Monza juist aan de kant moest gaan voor Lando Norris.

Gerelateerd