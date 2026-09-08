Lando Norris heeft een fysiek loodzware middag beleefd tijdens de Grand Prix van Italië. De regerend wereldkampioen kwam na een zinderende slotfase als vierde over de streep op het bloedsnelle circuit van Monza, maar moest die prestatie bekopen met totale uitputting. In de media pen gaf de Britse coureur aan dat hij letterlijk sterretjes zag door de extreme inspanning achter het stuur van zijn MCL39.

De zware fysieke tol was het directe gevolg van een gewaagde bandenstrategie van McLaren. Norris moest de race vanaf de negende plek beginnen nadat de kwalificatie op zaterdag niet naar wens was verlopen. Om terrein goed te kunnen maken, besloot het team maximaal te profiteren van een vroege neutralisatie. Het zorgde er echter voor dat de Brit een nagenoeg onmogelijke afstand op één set van de harde band moest afleggen.

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Slopende stint na vroege crash Leclerc

Het tactische schaakspel begon al in de tweede ronde van de race, toen Ferrari-coureur Charles Leclerc hard van de baan schoot bij het uitkomen van de Parabolica. Die impact leidde direct tot een code rood om de beschadigde vangrail te repareren. McLaren greep die neutralisatie meteen aan om Norris tijdens de onderbreking naar het harde rubber te laten wisselen. Omdat hij later in de race geen reguliere stop onder groen hoefde te maken en dus geen kostbare seconden verloor in de pitstraat, reed Norris de resterende 48 ronden van de wedstrijd zonder tussenstop uit op diezelfde banden.

Die monsterrit op de snelle omloop eiste fysiek echter het uiterste van de wereldkampioen. Zichtbaar bezweet en naar adem snakkend meldde Norris zich na afloop bij de journalisten, waar hij als eerste om een flesje water vroeg. "Ja, het was gewoon een zware race en ik moest heel hard pushen. Vooral omdat ik weet dat ik sterk ben in de tweede helft van de race, dus dat is het moment om geen fouten te maken", legde hij uit. Op de vraag hoe hij zich fysiek voelde, volgde een ontwapenende reactie: "Ik zie op dit moment een hoop sterren. Ik zie jou niet... Ik zie er zes van jou."

Duel met teamgenoot Piastri

Die fysieke slijtageslag werd in de slotfase alleen nog maar zwaarder gemaakt door een intens gevecht met teamgenoot Oscar Piastri. Bij McLaren geldt de filosofie dat beide rijders met elkaar mogen racen op de baan, wat resulteerde in een direct onderling duel om belangrijke punten voor het kampioenschap. Norris wist zich uiteindelijk langs de Australiër te knokken en stelde zo de vierde plaats veilig, net achter het podium.

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