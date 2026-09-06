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Lando Norris, McLaren, Canada, 2026

Norris ziedend na actie teamgenoot Piastri in slotfase GP Italië: "Heel gevaarlijk"

Lando Norris, McLaren, Canada, 2026 — Foto: © IMAGO

Norris ziedend na actie teamgenoot Piastri in slotfase GP Italië: "Heel gevaarlijk"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Lando Norris hield een gemengd gevoel over aan de F1 Grand Prix van Italië, waar hij uiteindelijk als vierde over de streep kwam. De regerend wereldkampioen was in de slotfase op Monza in felle gevechten verwikkeld met Lewis Hamilton en zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. Hoewel de strijd in zijn voordeel werd beslist, liet hij zich op de boardradio woedend uit.

Voor de Brit was het een roerige middag op het Autodromo Nazionale Monza. De papajakleurige bolides konden het tempo van de Mercedessen van Kimi Antonelli en George Russell niet bijhouden. Tevens werden ze verschalkt door de Red Bull van Max Verstappen. Lange tijd leek het erop dat het gevecht om de vierde positie gestreden zou worden tussen Piastri en Hamilton, maar Norris wist zich er in de slotfase mee te bemoeien. Richting de Variante della Roggia ging het bijna fout tussen de McLarens. "Die gast duwt me van de baan! Heel gevaarlijk...", klonk Norris boos via de boardradio.

Profiteren van Antonelli en Verstappen

Eenmaal gekalmeerd blikte hij terug op het verloop van de wedstrijd. "Het was een goede race", begon Norris tegenover Viaplay. "In de eerste helft van de race gebeurde er niet veel. Een beetje naar voren, naar achteren, naar voren, naar achteren", zo legde hij uit over het jojo-en. "Maar de tweede helft van de race was erg sterk. Ik had het gevoel dat ik ervan profiteerde toen Max en Kimi me passeerden, want ik kon zo een heel eind met ze mee." Antonelli en Verstappen hadden een pitstop gemaakt tijdens een VSC en moesten daarom weer langs de McLarens komen. "Het tempo ging omhoog en ik had wat slipstream, wat enorm hielp."

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Die extra snelheid bracht hem terug in het gevecht met Piastri en Hamilton. Hoewel de sfeer op de boardradio grimmig was, kijkt hij met tevredenheid terug op zijn uiteindelijke inhaalacties. "Natuurlijk om voor Lewis te komen, en daarna om Oscar in de laatste ronde in te halen...", zei hij met zijn hoofd knikkend.

Ondanks zijn geslaagde inhaalrace plaatst Norris kritische kanttekeningen bij de manier waarop de gevechten momenteel verlopen, mede door de nieuwe reglementen. "Het is lastig, want als je ergens de boost gebruikt, ben je ergens anders weer de klos. Vanuit dat oogpunt voelt het niet als de beste manier van racen, maar [P4 pakken] is uiteindelijk wel gelukt en dat is het enige dat telt."

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