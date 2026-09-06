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Franco Colapinto, Alpine, Chinese GP, 2026

Colapinto barst voor de camera in Monza in tranen uit: 'Ik heb het verknald'

Franco Colapinto, Alpine, Chinese GP, 2026 — Foto: © IMAGO

Colapinto barst voor de camera in Monza in tranen uit: 'Ik heb het verknald'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Een opmerkelijk beeld in Italië na de Grand Prix in Monza. Franco Colapinto wist op P9 weer twee punten te verzamelen voor Alpine, maar de Argentijn is allesbehalve blij. Voor de camera van ESPN Argentina breekt Colapinto, die vooral vindt dat hij een belangrijke kans voor het team en zichzelf heeft verknald.

Alpine had het hele weekend al de snelheid te pakken en dat werd nogmaals bevestigd door de pole position van Pierre Gasly op zaterdag. Colapinto vertrok zondagmiddag vanaf P7 en kende nog een momentje door het grind tijdens de race. Meer dan een negende plek zat er uiteindelijk niet in en ook Gasly kwam op P7 binnen, waarbij het dus lijkt dat er simpelweg niet meer in zat voor Alpine.

'Belangrijke kans verknald'

Toch rekent Colapinto de P9 zichzelf zwaar aan. Zo vertelt hij voor de camera over het moment dat hij eventjes op P3 lag en toen van de baan schoot: "Een zware race, erg frustrerend. Ik had een geweldige race kunnen hebben en een grove fout gemaakt. Ik heb een zeer belangrijke kans voor het team en voor mezelf verknald." Uiteindelijk heeft Alpine acht punten gescoord in Italië en staat het op de zesde plek in het constructeurskampioenschap met 62 punten, voor Haas met 21 en achter de Racing Bulls met 75.

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