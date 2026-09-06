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George Russell, Mercedes, Italian GP, 2026, generic

Stewards leggen uit waarom straf voor Russell uitbleef na onderzoek gele vlag

George Russell, Mercedes, Italian GP, 2026, generic — Foto: © IMAGO

Stewards leggen uit waarom straf voor Russell uitbleef na onderzoek gele vlag

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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George Russell werd onderzocht terwijl hij aan de leiding lag van de F1 Grand Prix van Italië. Een straf kwam er niet en dus moest hij de strijd om de overwinning met Mercedes-ploegmaat Kimi Antonelli uitvechten op de baan. En dat gevecht verloor hij. De stewards hebben ondertussen tekst en uitleg gegeven over het uitblijven van een straf voor Russell.

In de eerste helft van de race op het Autodromo Nazionale Monza waren Russell en Max Verstappen aan het vechten om de leiding. De van achteraan begonnen Antonelli voegde zich bij het duo, nadat hij onder andere Lewis Hamilton en de McLarens had ingehaald. De strijd werd onderbroken door een virtual safety car voor Lance Stroll, wiens Aston Martin was stilgevallen. Russell bleef buiten op oude banden, en zou daardoor in de slotfase de overwinning verliezen aan zijn teamgenoot, terwijl Antonelli en Verstappen stopten voor vers rubber.

Statement van de FIA

Russell werd onderzocht voor een mogelijke overtreding van de gele vlaggen die in de Variante del Rettifilo hingen voor Stroll. Het ging om een enkele gele vlag voordat de VSC uitkwam. De stewards hebben data van de auto-positionering en het marshalsysteem onderzocht, videobeelden bekeken en de live timing en de telemetrie bestudeerd. Ze kwamen tot de conclusie dat Russell geen straf verdiende.

"Er was geen gele vlag zichtbaar evenals geen geel lichtje op het stuur, toen hij door de gele vlag-sector reed", klinkt het statement van de FIA. "Een LED-paneel met een groen licht was wel zichtbaar, toen de auto het einde van de gele vlag-sector bereikte. Tevens toonde de telemetrie aan dat de coureur van het gas was gegaan."

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