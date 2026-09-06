Antonelli wint thuisrace in Italië vanaf negentiende positie: "Ik kan het niet geloven"

Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Italië op sensationele wijze op zijn naam geschreven. De thuiscoureur moest vanwege een gridstraf vanaf de negentiende plaats starten, maar kwam 53 ronden later als eerste over de streep.

Een volledig nieuwe krachtbron in de Mercedes wierp Antonelli terug naar de negentiende startpositie, waarna een inhaalrace op zijn thuiscircuit de enige mogelijkheid bleef. En dat lukte. De twintigjarige coureur reed in hoog tempo naar voren en wist - mede dankzij een rode vlag na een crash van Leclerc - de aansluiting bij de kop van het veld te vinden. Waar Antonelli tijdens een virtual safety car naar binnenkwam voor nieuwe banden, bleef wedstrijdleider Russell buiten op de hards.

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Antonelli kan overwinning niet bevatten

En die gok bleek uitstekend uit te pakken voor Antonelli. Vier ronden voor het eind wist hij de leiding in de race van zijn teammaat over te nemen, waar dat één ronde eerder nog bijna in tranen eindigde. "Ik had dit niet verwacht, echt ongelofelijk. Ik ben ontzettend blij", klinkt het na afloop. "Het is ons gelukt en ik ben echt ontzettend blij. Het was een eng moment met George. Het asfalt hield op. Ik dacht dat ik de bocht kon halen, maar ik schoot rechtdoor. Ik dacht dat ik mijn kans kwijt was, maar gelukkig hadden we de snelheid nog. Na de tweede herstart wist ik dat het mogelijk was. Ik geloofd erin, vooral toen ik achter George reed."

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