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Russell, Mercedes, FP2

Russell hangt straf boven het hoofd: stewards buigen zich over overtreding van Engelsman

Russell, Mercedes, FP2 — Foto: © IMAGO
3 reacties

Russell hangt straf boven het hoofd: stewards buigen zich over overtreding van Engelsman

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Voor George Russell kan de Grand Prix van Italië nog in mineur aflopen. De Engelsman staat onder een vergrootglas bij de FIA voor een zogeheten yellow flag infringement.

Na het jojo-gevecht tussen de teamgenoten van Mercedes besloot het team om Kimi Antonelli achter Russell te houden. Tijdens de Virtual Safety Car-periode ging de klassementsleider echter naar binnen voor vers rubber, daar waar Russell op zijn harde banden bleef staan.

Russell hangt straf boven het hoofd

Toch moet Russell mogelijk nog vrezen voor een straf. Zo staat hij onder een vergrootglas van de stewards voor een yellow flag infringement. De stewards onderzoeken de overtreding en mogelijk komt er dus nog een straf voor de Engelsman. Normaliter volgt er een tijdstraf van tien seconden, maar of dat in dit geval ook zo is, moet nog blijken.

*Update: Zojuist is bekend geworden dat de FIA het momentje laat voor wat het is en dat er geen straf volgt.

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