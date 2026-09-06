close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Charles Leclerc, generic, Monza, Italian GP, 2026

Ferrari komt met medische update na zware klapper van Leclerc in Monza

Charles Leclerc, generic, Monza, Italian GP, 2026 — Foto: © IMAGO

Ferrari komt met medische update na zware klapper van Leclerc in Monza

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

Voor Charles Leclerc was de Grand Prix van Italië voorbij voordat deze echt was opgestart. De Monegask kon zich in de eerste bocht nog ontdoen van teamgenoot Lewis Hamilton, maar vond zijn Waterloo even later in Parabolica. Leclerc klapte in de muur en Ferrari is met een update gekomen.

Ferrari wilde groots uitpakken in Italië en zat op vrijdag nog goed bij de bovenste tijden. Toch was dat op zaterdag alweer een heel stuk minder en op zondag zat er mogelijk nog een klein kansje in. Voor Leclerc is dat avontuur echter voorbij, want de Monegask zal de thuiswedstrijd van Ferrari vanaf de pitmuur moeten gaan bekijken.

Ferrari komt met medische update Leclerc

Leclerc verloor zijn wagen in Parabolica toen Oscar Piastri aan de binnenkant zat. Toen de linkerband op de witte lijn zat aan de buitenkant van de bocht, brak de achterkant uit en kon die niet meer worden opgevangen. Ferrari deelt een medische update over de Monegask en kan bevestigen dat Leclerc in orde is. Wel heeft de Ferrari-coureur een bezoekje aan het medical center gebracht, maar daar is hij al snel weer weggestuurd.

Gerelateerd

Ferrari Charles Leclerc Monza Grand Prix van Italië

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Antonelli wint sensationele Grand Prix van Italië, Verstappen zeer indrukwekkend derde

Antonelli wint sensationele Grand Prix van Italië, Verstappen zeer indrukwekkend derde

  • 59 minuten geleden
  • 6
LIVE (gesloten) | GP Italië: Antonelli pakt leiding af van Russell ondanks grindbak-momentje Live

LIVE (gesloten) | GP Italië: Antonelli pakt leiding af van Russell ondanks grindbak-momentje

  • 3 uur geleden
  • 7
Russell hangt straf boven het hoofd: stewards buigen zich over overtreding van Engelsman

Russell hangt straf boven het hoofd: stewards buigen zich over overtreding van Engelsman

  • 1 uur geleden
  • 3
Wolff woest na mislopen pole en geeft Verstappen de schuld: "Hij heeft de ronde verpest"

Wolff woest na mislopen pole en geeft Verstappen de schuld: "Hij heeft de ronde verpest"

  • Gisteren 20:28
  • 20
FIA is het met oordeel Verstappen eens en deelt straf aan Piastri uit

FIA is het met oordeel Verstappen eens en deelt straf aan Piastri uit

  • Gisteren 18:34
  • 10
Mercedes eerste in laatste training voor GP Italië, maar Verstappen dichtbij op P3

Mercedes eerste in laatste training voor GP Italië, maar Verstappen dichtbij op P3

  • Gisteren 13:35
  • 3

Net binnen

17:46
Stewards leggen uit waarom straf voor Russell uitbleef na onderzoek gele vlag
17:21
Verstappen had het lastig in strijd met Mercedes: "Topsnelheid was niet onze vriend"
17:14
Russell baalt op P2 na keuze Mercedes: 'Ik dacht dat we allebei buiten zouden blijven'
17:06
Antonelli wint thuisrace in Italië vanaf negentiende positie: "Ik kan het niet geloven"
16:56
Antonelli wint sensationele Grand Prix van Italië, Verstappen zeer indrukwekkend derde
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Antonelli wint sensationele Grand Prix van Italië, Verstappen zeer indrukwekkend derde Samenvatting GP Italië

Antonelli wint sensationele Grand Prix van Italië, Verstappen zeer indrukwekkend derde

59 minuten geleden 6
Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand Heldendaad van Hartog

Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand

Vandaag 13:42 2
FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt herziene uitslag monaco

FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt

4 september 2026 17:38 1
Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen Lando Norris

Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen

2 september 2026 12:44 14
Ontdek het op Google Play
x