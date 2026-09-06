Ferrari komt met medische update na zware klapper van Leclerc in Monza
Ferrari komt met medische update na zware klapper van Leclerc in MonzaMaak ons je Google-favoriet
Voor Charles Leclerc was de Grand Prix van Italië voorbij voordat deze echt was opgestart. De Monegask kon zich in de eerste bocht nog ontdoen van teamgenoot Lewis Hamilton, maar vond zijn Waterloo even later in Parabolica. Leclerc klapte in de muur en Ferrari is met een update gekomen.
Ferrari wilde groots uitpakken in Italië en zat op vrijdag nog goed bij de bovenste tijden. Toch was dat op zaterdag alweer een heel stuk minder en op zondag zat er mogelijk nog een klein kansje in. Voor Leclerc is dat avontuur echter voorbij, want de Monegask zal de thuiswedstrijd van Ferrari vanaf de pitmuur moeten gaan bekijken.
Ferrari komt met medische update Leclerc
Leclerc verloor zijn wagen in Parabolica toen Oscar Piastri aan de binnenkant zat. Toen de linkerband op de witte lijn zat aan de buitenkant van de bocht, brak de achterkant uit en kon die niet meer worden opgevangen. Ferrari deelt een medische update over de Monegask en kan bevestigen dat Leclerc in orde is. Wel heeft de Ferrari-coureur een bezoekje aan het medical center gebracht, maar daar is hij al snel weer weggestuurd.
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