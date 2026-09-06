Definitieve startopstelling F1 GP Italië: Verstappen schuift naar voren, Gasly op pole

De FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Italië naar buitengebracht. Het motorsportorgaan deelde tijdens en na afloop van de kwalificatie, verschillende gridstraffen uit.

Pierre Gasly ontpopte zich op zaterdag misschien wel tot dé verrassing van het seizoen. De Alpine-coureur bleek al vroeg in de kwalificatie ijzersterk en sleepte uiteindelijk uit het niets met een 1:21.786 de eerste pole position uit zijn loopbaan uit het vuur. George Russell positioneerde zich hier vlak achter met een 1:21.846. Oscar Piastri zette de derde tijd op het bord, maar kreeg een gridstraf van drie plaatsen opgelegd. De McLaren-coureur hinderde in Q2 Liam Lawson in een snelle ronde en vertrekt zodoende vanaf P6. Charles Leclerc (P3), Lewis Hamilton (P4) en Max Verstappen (P5) profiteren hiervan en schuiven een plekje door.

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Startopstelling F1 GP Italië

Franco Colapinto verreed met een zevende tijd ook een goede kwalificatie, terwijl Lando Norris, Arvid Lindblad en Gabriel Bortoleto de top tien afsluiten. Met name Norris zal op meer dan een achtste plaats hebben gehoopt, gezien de goede performance van McLaren in Hongarije en Zandvoort. Het rechter rijtje wordt afgetrapt door Oliver Bearman, gevolgd door Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Ferando Alonso, Lance Stroll, Kimi Antonelli, Liam Lawson en Alexander Albon. Die laatste drie hebben alle drie een gridstraf opgelegd gekregen nadat er een nieuwe motor in hun auto is gelegd.

De definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Italië #F1 pic.twitter.com/UTsAv7mGIT — GPFans NL (@GPFansNL) September 6, 2026

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