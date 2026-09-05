Gasly dolblij met eerste pole position: "Het heeft negen jaar geduurd!"

Pierre Gasly heeft zijn eerste pole position in de Formule 1 binnengesleept. Het is tevens de eerste pole position voor Alpine in huidige vorm. De Franse coureur en de Franse renstal delen bij de Grand Prix van Italië morgen de eerste startrij met George Russell.

Niemand had het kunnen voorspellen, maar de felroze-blauwe bolide liep het snelst van iedereen op het Autodromo Nazionale Monza. De wissel van de eigen Renault-krachtbron naar de Mercedes-power unit voorafgaand aan dit seizoen zal uiteraard geholpen hebben, maar dat neemt de verrassing niet weg. Gasly versloeg Russell op slechts zes honderdsten van een seconde en heeft dus de pole position verdiend in Italië. Max Verstappen moest ondertussen genoegen nemen met de zesde stek.

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Na negen jaar eindelijk eerste pole

"Het was geweldig. Ik moet iedereen hiervoor bedanken", begon Gasly direct na de kwalificatie. "Het was een ongelooflijke kwalificatie. Al vanaf de eerste ronde in Q1 voelde ik me goed in de auto. Ik probeerde elke sessie stukje bij beetje te verbeteren. Uiteindelijk voelde het als een heel goed rondje. Ik ben zo blij. Het heeft negen jaar geduurd", klinkt het bij de coureur die in 2017 debuteerde.

"Ik heb hier mijn eerste race gewonnen, dus om ook hier mijn eerste pole position te pakken is wel heel speciaal", aldus Gasly.

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