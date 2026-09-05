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Max Verstappen and Liam Lawson

Red Bull voert motorwissel bij Lawson door: gridstraf bevestigd voor GP van Italië

Max Verstappen and Liam Lawson — Foto: © IMAGO

Red Bull voert motorwissel bij Lawson door: gridstraf bevestigd voor GP van Italië

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Het team van Red Bull Racing heeft de power unit van Liam Lawson gewisseld. De Nieuw-Zeelander reed al met de nieuwe krachtbron rond in VT3 en zal zondag achteraan aansluiten, samen met Kimi Antonelli en Alexander Albon.

Lawson is sinds Zandvoort de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing en dat komt omdat de vaste tweede rijder van het team, Isack Hadjar, een polsblessure heeft opgelopen. De Fransman wil echter wel achter het stuur kruipen, maar het team wil hem pas zien als hij volledig is hersteld.

Red Bull voert motorwissel bij Lawson door

In Monza moet ook Lawson eraan geloven. Red Bull heeft de power unit van de Kiwi vervangen en dat betekent dat ook hij van achteren de wedstrijd op Monza zal moeten aanvangen. Wel biedt het volgens Erik van Haren mogelijkheden voor Verstappen. Zo kan Lawson de Nederlander een slipstream geven tijdens de kwalificatie, iets wat volgens enkele berekeningen bijna acht tienden van een seconde kan opleveren.

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