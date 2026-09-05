Forse boete voor Cadillac na rode vlag door technisch mankement in Monza
Forse boete voor Cadillac na rode vlag door technisch mankement in MonzaMaak ons je Google-favoriet
Het Formule 1-team van Cadillac heeft een boete van 30.000 euro gekregen naar aanleiding van een technisch probleem tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Italië. De renstal zag testcoureur Colton Herta op vrijdag stilvallen op het circuit van Monza. Omdat de bolide niet eenvoudig van de baan kon worden geduwd, was de wedstrijdleiding genoodzaakt om de rode vlag uit te hangen.
De Amerikaan kwam al na vijf ronden tot stilstand in de auto die hij voor deze sessie had overgenomen van vaste rijder Sergio Pérez. De stewards hebben na onderzoek vastgesteld dat het zogeheten Clutch Disengagement System (CDS) niet functioneerde op het moment dat de coureur stilviel. Daarmee heeft de Amerikaanse formatie artikel C9.3 van de technische reglementen overtreden. Van de totale boete is 25.000 euro voorwaardelijk, met een proeftijd van twaalf maanden. Dit bedrag hoeft het team niet te betalen zolang dezelfde regel in die periode niet opnieuw wordt overtreden.
Defecte batterij blijkt de boosdoener
Uit het onderzoek is gebleken dat een defecte lithiumbatterij van een externe leverancier de oorzaak van de storing was. Eén van de vier cellen in deze batterij was kapotgegaan. Cadillac kon tegenover de stewards echter aantonen dat het systeem volledig volgens de voorschriften was ontworpen en dat het voorafgaand aan het raceweekend uitgebreid was gecontroleerd en getest. Om herhaling te voorkomen, wil de renstal nu samen met de leverancier achterhalen wat de maximale levensduur van de batterij is. Daarnaast worden er controles voorafgaand aan de sessies ingevoerd en komt er een programma om de batterijen preventief te vervangen.
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