Red Bull-topman Waché ziet kansen na moeizame vrijdag in Monza: 'Sterker in de race'
Red Bull-topman Waché ziet kansen na moeizame vrijdag in Monza: 'Sterker in de race'Maak ons je Google-favoriet
Ondanks een moeizame start van het raceweekend op Monza, houdt Red Bull Racing vertrouwen in de kansen tijdens de Grand Prix. Technisch directeur Pierre Wache erkent tegenover Verstappen.com dat de renstal nog wel een inhaalslag moet maken richting de kwalificatie van vandaag, maar hij ziet vooral hoop in de racepace van de RB22.
Het weekend op het Autodromo Nazionale Monza begon vrijdag met de eerste twee vrije trainingen. Max Verstappen liet de eerste sessie aan zich voorbijgaan, waarna hij in de tweede training niet verder kwam dan de negende tijd. De viervoudig wereldkampioen worstelde met de balans van zijn RB22, die voor dit weekend is voorzien van diverse updates aan de vloer en de achtervleugel. Voor Red Bull, dat momenteel vierde staat in het constructeurskampioenschap, is het dus zaak om de juiste afstelling te vinden.
Vervanger in de ochtend
Tijdens de eerste vrije training nam de Japanse junior-coureur Ayumu Iwasa het stuur over van Verstappen. Terwijl Ferrari-coureur Charles Leclerc de sessie als snelste afsloot, klokte Iwasa de zeventiende tijd. Wache was na afloop erg tevreden over het optreden van de jonge Japanner. "We begonnen vanochtend met Ayumu als vervanger van Max en hij heeft het wederom fantastisch gedaan", vertelt de technisch directeur. "Hij had veel te verwerken, met veel data die verzameld moest worden tijdens de aerodynamische tests. Hij probeerde Max vervolgens wat richting te geven wat betreft de afstelling. Dat deed hij goed en we weten dat we op hem kunnen rekenen."
Balansproblemen voor Verstappen
In de middagsessie keerde Verstappen terug in de cockpit, maar de hoge temperaturen van rond de 33 graden Celsius en het weggedrag van de auto maakten het hem lastig. Waar George Russell namens Mercedes de snelste tijd liet noteren, bleef de Nederlander steken op P9. Wache legt uit dat de balans nog niet optimaal is. "Met Max terug in de auto vanmiddag hebben we de aerodynamische tests voortgezet om een paar dingen te controleren. Ik denk dat dat de goede kant op ging", stelt hij. Toch liep niet alles naar wens. "We hadden vervolgens een paar problemen met de balans van Max' auto, een beetje zoals in Zandvoort, dus we moeten proberen te begrijpen waarom dat zo is. We hebben een aantal dingen geëvalueerd, dus we moeten nu een aantal keuzes maken om de problemen voor morgen op te lossen via de afstelling en de auto-onderdelen."
Beter op de lange afstand
Aan de andere kant van de garage kende Liam Lawson een positieve openingsdag, met onder meer een vierde tijd in de ochtendsessie. Wache benadrukt dat de extra rijtijd belangrijk is voor het ritme van de coureur. Hoewel de technisch directeur de verwachtingen voor de kwalificatie tempert, blijft hij optimistisch over de race zelf. "We hebben vanavond nog veel werk te verzetten om de achterstand in te halen voor de kwalificatie", aldus Wache. "Normaal gesproken is het voor ons wat lastig op één ronde en presteren we beter op langere afstanden. Dus we zullen zien hoe het morgen gaat."
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