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Verstappen during FP2 at Monza

Kampioenschapsstand na soap rondom uitslag Monaco: dubbel geluk voor Red Bull

Verstappen during FP2 at Monza — Foto: © Red Bull Content Pool

Kampioenschapsstand na soap rondom uitslag Monaco: dubbel geluk voor Red Bull

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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De uitslag van de F1 Grand Prix van Monaco is herzien, en bij een nieuwe race-uitslag hoort natuurlijk ook een nieuwe kampioenschapsstand. Daarin zien we dat Red Bull dubbel geluk heeft gehad.

Isack Hadjar was afgelopen juni op het podium gefinisht op het stratencircuit van Monte Carlo. Het kwam nadat er verschillende straffen waren uitgedeeld voor snelheidsovertredingen in de pitstraat die niet helemaal klopten. Pierre Gasly was de enige die de straffen niet tijdens een pitstop inloste, waardoor deze na de wedstrijd pas werden geïncasseerd. Dat gaf Alpine de kans om in protest te gaan en dat lukte: Gasly kreeg zijn P3 terug. McLaren en Red Bull Racing gingen echter in hoger beroep, want Oscar Piastri was één van de coureurs wiens straf niet teruggedraaid kon worden, en Hadjar wilde natuurlijk zijn derde positie terug.

Extra punten voor Hadjar, Piastri, Lawson en Lindblad

Op de vrijdag van de Grand Prix van Italië kwam het oordeel van de International Court of Appeals. McLaren en Red Bull zijn erin geslaagd om het eerder succesvolle protest van Alpine teniet te doen. Gasly zakt dus terug naar P7 en Hadjar, Piastri, Liam Lawson en Arvid Lindblad schuiven allemaal op. We zien dus dat Red Bull dubbel geluk heeft gehad met dit besluit van de ICS. Niet alleen krijgen Hadjar en de Oostenrijkse formatie het podium en de bijbehorende punten terug, ook de coureurs van zusterteam Racing Bulls kunnen rekenen op extra punten.

PositieCoureurPunten vóór
Monaco-besluit		Punten na
Monaco-besluit
1Andrea Kimi Antonelli242242
2George Russell183183
3Lewis Hamilton183183
4Lando Norris159159
5Charles Leclerc155155
6Max Verstappen112112
7Oscar Piastri104106 (+2)
8Isack Hadjar6871 (+3)
9Liam Lawson4951 (+2)
10Pierre Gasly4435 (-9)
11Arvid Lindblad2325 (+2)
12Franco Colapinto1919
13Ollie Bearman1818
14Gabriel Bortoleto1010
15Nico Hülkenberg66
16Carlos Sainz66
17Alexander Albon55
18Esteban Ocon33
19Fernando Alonso33
20Yuki Tsunoda00
21Lance Stroll00
22Valtteri Bottas00
23Sergio Pérez00

In de nieuwe constructeursstand zien we dat er, net als bij de coureurs, geen positiewisselingen zijn. Wel zijn de punten bij vier teams aangepast. De grootste verandering is het gat tussen Racing Bulls en Alpine, wat gegroeid is van 3 naar 16 punten.

PositieConstructeurPunten vóór
Monaco-besluit		Punten na
Monaco-besluit
1Mercedes425425
2Ferrari338338
3McLaren263265 (+2)
4Red Bull186189 (+3)
5Racing Bulls6670 (+4)
6Alpine6354 (-9)
7Haas2121
8Audi1616
9Williams1111
10Aston Martin33
11Cadillac00
Vincent Bruins
Geschreven door
Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL
Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
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