VIDEO | Red Bull krijgt WK-punten terug na FIA-uitspraak, 'F1 wil races inkorten'
VIDEO | Red Bull krijgt WK-punten terug na FIA-uitspraak, 'F1 wil races inkorten'Maak ons je Google-favoriet
Het raceweekend in Italië is vrijdag geopend met de eerste en tweede vrije training op het circuit van Monza. Daarnaast heeft de FIA uitspraak gedaan in de langlopende zaak over de uitslag in Monaco en wil de sport vanaf komend jaar de races gaan inkorten.
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