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lawson, red bull, FP2

VIDEO | Red Bull krijgt WK-punten terug na FIA-uitspraak, 'F1 wil races inkorten'

VIDEO | Red Bull krijgt WK-punten terug na FIA-uitspraak, 'F1 wil races inkorten'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Het raceweekend in Italië is vrijdag geopend met de eerste en tweede vrije training op het circuit van Monza. Daarnaast heeft de FIA uitspraak gedaan in de langlopende zaak over de uitslag in Monaco en wil de sport vanaf komend jaar de races gaan inkorten.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

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