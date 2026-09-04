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Norris during FP2 at Monza

Drukte bij stewards op Monza: extra straf Antonelli, Norris gaat vrijuit en FIA last hoorzitting in

Norris during FP2 at Monza — Foto: © IMAGO

Drukte bij stewards op Monza: extra straf Antonelli, Norris gaat vrijuit en FIA last hoorzitting in

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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De stewards hadden het er maar druk mee op de vrijdag van de F1 Grand Prix van Italië. Naast de gridstraffen voor Andrea Kimi Antonelli en Alexander Albon moesten er verschillende incidenten onderzocht worden. De FIA is deze avond met beslissingen gekomen. Eén van de mogelijke overtredingen wordt pas op zaterdagochtend onderzocht.

Het zat er al aan te komen, maar Antonelli werd deze vrijdag officieel een gridstraf van 30 posities opgelegd vanwege een motorwissel. Albon heeft er eentje van 20 posities gekregen en dus, als er verder geen zware straffen uitgedeeld worden, zullen ze de laatste startrij moeten delen. De snelheid zat er wel redelijk goed in bij de kampioenschapsleider. Hij werd derde in de tweede vrije training op iets meer dan een tiende afstand van Mercedes-ploegmaat George Russell. Antonelli was in de pitstraat zelfs té snel. Een overschrijding van 0,1 kilometer per uur leverde de lokale held een boete van €100 op.

Waarschuwing voor Stroll, hoorzitting voor Cadillac

In het eerste kwartier van VT2 werd Lando Norris geblokkeerd door Lance Stroll in de Variante del Rettifilo. Beide coureurs moesten zich melden bij de stewards. De Aston Martin-coureur en het team zelf hebben een officiële waarschuwing gekregen. De regerend wereldkampioen gaat vrijuit.

Colton Herta stapte in de Cadillac van Sergio Pérez in VT1, maar kwam tot stilstand. Het zou om een hydraulisch probleem gaan. Waarschijnlijk loopt de Amerikaan nu ook een superlicentiepunt mis, omdat hij mogelijk niet genoeg kilometers heeft gemaakt om die te verdienen.

De gevolgen voor Cadillac kunnen nog groter zijn. De marshals drukte namelijk de CDS-knop in, toen ze de wit-zwarte bolide achter de muur wilden duwen, maar deze werkte niet. De CDS is het Clutch Disengagement System, een verplicht veiligheidssysteem waardoor de marshals gemakkelijker, veilig en efficiënt de auto naar de juiste plaats kunnen rollen. Toen deze bij Racing Bulls in Canada en bij McLaren in Monaco niet werkte, leverde dat een boete van €30.000 op.

Cadillac krijgt echter morgen de tijd om met meer bewijs te komen dat het wél zou hebben gewerkt. De FIA heeft hiervoor een speciale hoorzitting ingelast. Deze vindt op zaterdagochtend plaats om 10:30 uur.

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