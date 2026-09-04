F1 organiseert opnieuw gezamenlijke launch en onthult nieuwe locatie voor F1 Live
F1 organiseert opnieuw gezamenlijke launch en onthult nieuwe locatie voor F1 LiveMaak ons je Google-favoriet
De Formule 1 organiseert in aanloop naar het nieuwe raceseizoen een grootschalig evenement in Italië. Van donderdag 18 februari tot en met zaterdag 20 februari 2027 wordt het centrum van Milaan omgetoverd voor het driedaagse 'F1 Live Milan'. Dit spektakel zal dienen als de officiële seizoenslancering voor het wereldkampioenschap van 2027.
Het evenement is opgedeeld in twee hoofdonderdelen: een meerdaags fanfestival en een exclusieve avondshow. Tijdens deze zogeheten 'F1: The Show', die op de openingsavond van 18 februari gepland staat, zullen alle 22 coureurs en de teambazen van de inmiddels elf deelnemende renstallen acte de présence geven. We kunnen ervan uitgaan dat de teams tijdens deze avond gezamenlijk hun nieuwe kleurstellingen aan het publiek zullen tonen.
Locatie en activiteiten in Milaan nog deels geheim
Hoewel de organisatie spreekt over een iconische locatie in het hart van de Italiaanse stad, is de exacte plek momenteel nog niet prijsgegeven. De Formule 1 verwacht hier in de komende maanden meer duidelijkheid over te verschaffen. Wel is al bekend dat het evenemententerrein overdag breed toegankelijk zal zijn voor het publiek. Bezoekers kunnen zich daar vermaken met onder meer sim-racing, pitstop-uitdagingen, live muziek en tentoonstellingen van historische bolides. Voor de avondshow zijn wel aparte toegangsbewijzen vereist.
Met deze opzet borduurt de koningsklasse van de autosport voort op eerdere successen. In 2025 werd het concept al toegepast tijdens 'F1 75 Live' in de Londense O2 Arena, waar destijds vijftienduizend fans op afkwamen. Ook het evenement in Milaan zal wereldwijd live worden uitgezonden voor de fans die niet fysiek aanwezig kunnen zijn.
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