Coulthard weet het zeker: 'Fernando Alonso blijft ook in 2027 in de Formule 1'
Coulthard weet het zeker: 'Fernando Alonso blijft ook in 2027 in de Formule 1'Maak ons je Google-favoriet
David Coulthard is ervan overtuigd dat Fernando Alonso zijn aflopende contract bij Aston Martin zal gaan verlengen. Terwijl verschillende andere wereldkampioenen hun toekomst in de Formule 1 inmiddels hebben veiliggesteld, heerst er nog altijd onduidelijkheid over de plannen van de 45-jarige Spanjaard voor het seizoen 2027. De Schotse analist ziet echter duidelijke tekenen van herstel bij de renstal uit Silverstone en vermoedt dat de routinier het ambitieuze project trouw blijft, zo laat hij weten in de podcast Up To Speed.
De afgelopen periode regende het contractnieuws in de paddock. Max Verstappen tekende in de aanloop naar de race in Zandvoort een nieuwe verbintenis die hem tot en met 2030 aan Red Bull Racing verbindt. Lando Norris volgde dat voorbeeld door zijn contract bij McLaren eveneens tot minimaal eind 2030 te verlengen. Daarnaast wijzen alle signalen erop dat Lewis Hamilton dit raceweekend in Monza een langere samenwerking met Ferrari zal aankondigen, mogelijk tot en met 2028. Daarmee lijken drie van de vier wereldkampioenen op de huidige grid verzekerd van hun zitje voor 2027.
Ommekeer bij Aston Martin
Voor Alonso, die in 2005 en 2006 de wereldtitel veroverde, verloopt het huidige seizoen vooralsnog moeizaam. Hoewel de wagen sinds de race in Hongarije beterschap toont, is een overwinning of zelfs een podiumplaats voor de Britse renstal nog ver weg. Toch gelooft Coulthard dat het ergste achter de rug is voor Aston Martin, zeker nadat Alonso in Zandvoort met een negende plaats zijn beste resultaat van dit jaar noteerde. Op de vraag of de tweevoudig kampioen nog een keer gaat bijtekenen, is de Schot stellig. "Absoluut. Ik denk dat er nu sprake is van een ommekeer", doelt hij op de recente progressie op het circuit. "Ze hebben het dieptepunt bereikt", aldus Coulthard.
Vergelijking met McLaren
Om zijn standpunt kracht bij te zetten, trekt de oud-coureur een parallel met een ander topteam dat uit een diep dal moest klimmen. "Laten we niet vergeten dat McLaren, drie of vier seizoenen geleden, ook op zo'n dieptepunt zat. Daarna kwamen ze terug en werden ze wereldkampioen", legt hij uit. Hiermee suggereert Coulthard dat het tij ook voor Aston Martin zomaar kan keren en dat het project voor de lange termijn nog steeds aantrekkelijk is.
Luwte en pure feiten
Een bijkomend voordeel voor Alonso is volgens Coulthard de relatieve rust rondom zijn persoon, zeker in tegenstelling tot de situatie van Lewis Hamilton. "Fernando is er ook al lang genoeg bij en staat niet meer zo in de schijnwerpers. Lewis heeft de afgelopen jaren flink wat kritische vragen gekregen. Tot dit jaar waren de prestaties immers ook niet zoals we die van hem gewend zijn. Hij heeft zichzelf herpakt", analyseert de voormalig coureur. Hij benadrukt dat de prestaties van Alonso, ondanks zijn leeftijd, nog altijd voor zich spreken. "Daarmee zeg ik niet dat hij het voor de media doet, maar uiteindelijk brengen wij de feiten. En die feiten staan vast. Zoals ik al vaker heb gezegd, zijn de stopwatch en de finishvlag geen meningen. Ze zijn puur gebaseerd op resultaten en gegevens", stelt Coulthard.
Afwachten wat volgend jaar brengt
De analist twijfelt dan ook geen moment aan de snelheid van de routinier, die momenteel met eigenaar Lawrence Stroll in gesprek is over een mogelijke meerjarige verlenging. "Het voelt dus alsof hij zal blijven en zal afwachten wat volgend jaar brengt", voorspelt Coulthard over de kansen dat Alonso ook in 2027 in de Formule 1 te bewonderen is.
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