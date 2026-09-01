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Adrian Newey, Toto Wolff and Graeme Lowdon speak during a 2026 F1 press conference

'Details aandelen Newey bekend: ontwerper ziet aanzienlijk bedrag maar moet tot 2030 wachten'

Adrian Newey, Toto Wolff and Graeme Lowdon speak during a 2026 F1 press conference — Foto: © IMAGO
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'Details aandelen Newey bekend: ontwerper ziet aanzienlijk bedrag maar moet tot 2030 wachten'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Adrian Newey is inmiddels al iets meer dan een jaar in dienst bij Aston Martin en bij zijn aanstelling werd ook duidelijk dat de topontwerper aandelen in het team kreeg. PlanetF1 heeft onderzoek gedaan, de bedragen achterhaald en stelt dat Newey nog even moet wachten voordat hij rendement van zijn aandelen kan verwachten.

Newey gaat vandaag de dag als interim-teambaas van Aston Martin door het leven. Die taak kreeg de voormalig Red Bull-ontwerper toen vorig jaar in de slotfase van het kampioenschap Andy Cowell uit zijn functie werd gezet. Wat destijds niet direct duidelijk was, maar inmiddels wel, is dat het gaat om een tijdelijke functie, totdat Aston Martin een definitieve vervanger heeft aangesteld. Geruchten wijzen naar Jonathan Wheatley, die eerder dit jaar bij Audi afscheid nam.

'Newey mag aandeel tot 2030 niet aanraken'

Newey bezit ongeveer 4,7 procent van Aston Martin F1, maar daar zit wel één grote kanttekening aan. Zo kan de Engelsman momenteel niets doen met die aandelen en moet hij wachten tot en met 2030. De huidige waardering van het aandeel ligt op ongeveer 160 miljoen dollar. Daarbij geldt wel dat Newey Aston Martin niet vóór 2030 mag verlaten om überhaupt aanspraak te maken op dat bedrag. Mocht Lawrence Stroll zijn team tussentijds van de hand doen, dan heeft Newey wél het recht om zijn aandeel eerder van de hand te doen.

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