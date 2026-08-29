Fernando Alonso onthult dat hij de Grand Prix van Nederland om diverse redenen toch echt wel gaat missen. De Spanjaard wijst naar de voetbalsfeer die er hangt, die hij als positief beschouwt. Daarbij wijst hij naar het gejuich bij een inhaalactie van Max Verstappen, alsof er een doelpunt wordt gemaakt.

Afgelopen weekend vond voor de laatste keer de Dutch Grand Prix plaats in Zandvoort. Na zes edities vond de organisatie het welletjes. Diverse coureurs gaven aan het evenement te gaan missen, niet alleen vanwege de baan, maar ook zeker vanwege de fans. Ook Alonso, die in zijn carrière al diverse banen heeft zien komen en gaan, ziet het verdwijnen van Zandvoort toch wel als een gemis.

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Alonso voelde ook energie van Orange Army

Bij Viaplay wijst Alonso naar de Orange Army: "Ik denk dat de Nederlandse fans dezelfde passie hadden voor hem en voor deze Grand Prix, omdat zij ook begrepen wat voor een speciale coureur ze in huis hadden. De fans beleven de race op een heel andere manier." Daarbij ziet hij een aantal trekjes uit het voetbal: "Het lijkt bijna op een voetbalwedstrijd: als er gescoord wordt, gaat iedereen helemaal uit zijn dak. Dat is wat ik hier zie, en dat begrijpen ze in Zandvoort. Als we over het rechte stuk of door een bocht rijden, voel je die energie... net alsof er een doelpunt wordt gemaakt. En dat is echt heel bijzonder."

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