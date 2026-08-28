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Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Ferrari, Hungary, 2026

Ferrari krijgt dringend advies: 'Steun Lewis Hamilton onvoorwaardelijk voor wereldtitel'

Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Ferrari, Hungary, 2026 — Foto: © IMAGO

Ferrari krijgt dringend advies: 'Steun Lewis Hamilton onvoorwaardelijk voor wereldtitel'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Volgens voormalig Ferrari-engineer Rob Smedley en voormalig teambaas Otmar Szafnauer moet de Italiaanse renstal de kaarten volledig op Lewis Hamilton zetten als het team nog kans wil maken op de wereldtitel. Het duo stelt in de High Performance Racing-podcast dat Ferrari harde keuzes moet maken en de zevenvoudig wereldkampioen voorrang moet geven ten koste van teamgenoot Charles Leclerc, om zo geen onnodige punten meer te verspillen.

De uitspraken volgen op de Grand Prix van Nederland in Zandvoort, waar Hamilton gefrustreerd raakte over de strategie van zijn werkgever. De Brit beschikte over versere banden en was sneller dan Leclerc, maar verloor kostbare tijd doordat het team weigerde de coureurs van positie te laten wisselen. Hamilton eindigde de race uiteindelijk als vierde, vlak voor de Monegask op de vijfde plaats.

Volledige steun voor Hamilton

Smedley benadrukt dat het in het belang van Ferrari is om de focus volledig op de Britse coureur te leggen. "Mijn mening is vanaf het begin altijd geweest dat, als Ferrari impact wil hebben op dit wereldkampioenschap, ze achter hem moeten gaan staan", vertelt hij in de podcast. De voormalig engineer erkent dat dit pijnlijk kan zijn voor de andere kant van de garage, maar wijst naar de huidige verhoudingen. "Lewis heeft de betere reeks gehad en het betere werk geleverd. En ik denk dat als ze punten van Mercedes willen afpakken, ze dat als een team moeten doen", voegt hij daaraan toe. Volgens Smedley moet de renstal ervoor zorgen dat Hamilton wint wanneer de auto daar goed genoeg voor is en op andere momenten simpelweg zoveel mogelijk punten binnenhaalt.

Strategische keuzes in Zandvoort

Szafnauer deelt die visie en wijst naar de historie van Ferrari, waar de coureurstitel van oudsher zwaarder weegt dan het constructeurskampioenschap. "Als dat je doel is, dan neem je elke beslissing om dat doel te bereiken, en dat doen ze niet", stelt de voormalig teambaas van onder meer Alpine en Aston Martin. Hij begrijpt de besluiteloosheid tijdens de race in de duinen dan ook niet. "Zodra je op verschillende strategieën zit, doe je het, je wisselt gewoon van positie", legt hij uit. Szafnauer stelt dat het gebruikelijk is om een snellere coureur erlangs te laten om de auto ervoor aan te vallen en de posities later terug te draaien als die aanval mislukt.

Door het uitblijven van een dergelijke ingreep liep de zevenvoudig wereldkampioen in Zandvoort mogelijk een podiumplaats mis. In de huidige WK-stand deelt Hamilton momenteel de tweede plaats met George Russell, beiden op 183 punten. Ze kijken tegen een flinke achterstand aan op kampioenschapsleider Kimi Antonelli, die in de andere Mercedes al 242 punten heeft verzameld. Leclerc volgt op de vijfde plaats met 155 punten. Om het gat met Mercedes te dichten, dat ook in het constructeurskampioenschap aan de leiding gaat, zal Ferrari volgens de analisten dus vaker voor Hamilton moeten kiezen.

WK-stand Coureurs 2026 (Top 5 na GP Nederland)
Positie Coureur Team Punten
1 Kimi Antonelli Mercedes 242
2 George Russell Mercedes 183
3 Lewis Hamilton Ferrari 183
4 Lando Norris McLaren 159
5 Charles Leclerc Ferrari 155

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