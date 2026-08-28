Wolff over Abu Dhabi 2021-trauma: 'We hebben er nu vrede mee'
Wolff over Abu Dhabi 2021-trauma: 'We hebben er nu vrede mee'Maak ons je Google-favoriet
Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft Lewis Hamilton eindelijk vrede met de veelbesproken ontknoping van de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021. De Oostenrijker stelt dat de pijnlijke seizoensfinale, waarin de Brit zijn achtste wereldtitel in de laatste ronde uit handen zag glippen aan Max Verstappen, inmiddels een plekje heeft gekregen, zo laat de voorman van de Duitse renstal weten in de Significant Figures-podcast van softwarebedrijf SAP.
De seizoensfinale in het Midden-Oosten, inmiddels vijf jaar geleden, ging de boeken in als een van de meest controversiële momenten uit de recente autosportgeschiedenis. Verstappen en Hamilton begonnen na een intens gevecht met een gelijk aantal punten aan de laatste race van het jaar. Hoewel de Brit over de hele race de betere snelheid had, veranderde een late crash van Nicholas Latifi alles. Wedstrijdleider Michael Masi besloot tijdens de daaropvolgende safetycarperiode alleen de achterblijvers tussen de twee titelrivalen weg te halen, waarna de Nederlander op verser rubber de overwinning en de titel greep.
Vrede met de titelstrijd in Abu Dhabi
Wolff blikt in de podcast uitgebreid terug op dat bewogen jaar. "Het achtste constructeurskampioenschap was leuk", begint de Oostenrijker. "Het was iets wat nog nooit eerder in een andere sport was gedaan, dus dat was een mooi moment, maar hoe de race zich vervolgens ontwikkelde, zal me voor altijd bijblijven", blikt hij terug op de zenuwslopende slotfase. Toch heeft de teambaas de bladzijde inmiddels omgeslagen, net als zijn voormalige stercoureur. "Ik heb er nu vrede mee, net als Lewis, en Max was absoluut een verdiende wereldkampioen. Het seizoen wordt niet bepaald door één enkele middag of avond, maar dat is voor mij toch wat me van 2021 blijft bijblijven", onthult Wolff.
De weg omhoog vanaf Silverstone
Daarnaast benadrukt de Oostenrijker dat het jaar voor zijn renstal zeker niet vlekkeloos verliep en dat de eerdere dominantie ver te zoeken was. "Het lijkt op een groot succes, maar dat was het eigenlijk niet, want aan het begin van het seizoen hadden we het moeilijk tot, geloof ik, juni, in Silverstone", legt Wolff uit. Vanaf de Britse Grand Prix vond het team echter de weg omhoog. "Toen kregen we als het ware een tweede lente, en vanaf dat moment ging het best goed", aldus de teambaas.
De ultieme climax van Hamiltons vorm kwam volgens Wolff in de slotfase van het kampioenschap, ondanks de nodige tegenslagen. "We zaten in een goede flow, totdat Lewis in Brazilië ten onrechte werd gediskwalificeerd", stelt hij. "Hij moest in de sprintrace achteraan starten, wist zich uitstekend terug te vechten en vanaf dat moment was hij niet meer te stoppen. De beste Lewis die ik in die jaren heb gezien. Maar uiteindelijk is het niet gelukt", concludeert Wolff.
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