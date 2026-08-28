De Oekraïense autosportfederatie (FAU) heeft een officiële klacht ingediend bij de ethische commissie van de FIA. Aanleiding is het besluit van de autosportbond om de schorsing van Russische en Wit-Russische coureurs grotendeels op te heffen. De Oekraïense bond eist een spoedonderzoek naar de Russische autosportfederatie (RAF) en wil dat de versoepelingen per direct worden teruggedraaid.

Eerder deze maand werd bekend dat coureurs uit beide landen weer onder hun eigen vlag mogen racen in internationale competities. De ban voor individuele deelnemers uit Rusland en Wit-Rusland was sinds de Russische invasie van Oekraïne in februari 2022 van kracht. Op 13 augustus besloot de FIA echter om deze beperkingen grotendeels te schrappen. Daardoor is ook het volkslied weer toegestaan en is de verplichte neutraliteitsverklaring komen te vervallen. Volgens de Oekraïense bond overtreedt de RAF momenteel de internationale sportcode door kantoren te openen in bezette gebieden, zoals de Krim, Sebastopol en de regio's Donetsk en Zaporizja. De reglementen van de internationale autosportfederatie schrijven namelijk voor dat er slechts één erkende autosportclub per land actief mag zijn.

Artikel gaat verder onder video

Oekraïne eist harde maatregelen van FIA-president

De FAU heeft zich in een officiële brief rechtstreeks gericht tot FIA-president Mohammed Ben Sulayem, zo meldt de BBC. Volgens ingewijden zou hij de opheffing van de ban zelf hebben voorgesteld aan de World Motor Sport Council. "Dit is een duidelijke schending van de FIA-statuten door de Russische autosportfederatie, die zich als lidorganisatie van de FIA daaraan dient te houden", aldus FAU-voorzitter Oleksandr Feldman. "We dringen er bij de FIA-president op aan om dringend actie te ondernemen om deze kantoren te laten sluiten en om de Russische autosportfederatie te sanctioneren voor haar acties", zo voegde de bestuurder daaraan toe. De Oekraïense minister van Jeugd en Sport, Matvii Bidnyi, steunt het protest en wijst erop dat er door de oorlog inmiddels meer dan 770 Oekraïense atleten en coaches zijn omgekomen.

Russische bond spreekt van overwinning

In Rusland is het besluit van de FIA juist met gejuich ontvangen. Boris Rotenberg, de voorzitter van de RAF die als miljardair en bondgenoot van Vladimir Poetin op internationale sanctielijsten staat, spreekt van een grote overwinning. "Achter deze beslissing schuilt het enorme diplomatieke werk van de RAF", zo stelt de Rus. "Sport en cultuur zouden buiten de politiek moeten staan, ze verenigen volkeren. Gerechtigheid heeft gezegevierd", aldus Rotenberg. Hij ziet de volledige terugkeer van de Russische bond als een cruciale stap voor de invloed van zijn land in de mondiale autosport.

FIA houdt situatie in de gaten

Ondanks de versoepelingen voor individuele coureurs benadrukt de FIA dat het organiseren van internationale races in Rusland en Wit-Rusland voorlopig verboden blijft. "De FIA blijft de situatie in Oekraïne nauwlettend in de gaten houden en behoudt zich het recht voor om haar standpunt in de toekomst aan te passen", zo liet het orgaan in een verklaring weten. Het is nu aan de ethische commissie om zich over de klacht van Oekraïne te buigen. Die commissie staat na recente reglementswijzigingen echter onder de controle van Ben Sulayem en senaatsvoorzitter Carmelo Sanz de Barros.

Gerelateerd